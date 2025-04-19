Після 8-бального шторму країною 'вріже' нова буря: все станеться дуже скоро

Ця сильна магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття. Нова магнітна буря почнеться вже найближчими днями.

https://glavred.net/synoptic/posle-8-ballnogo-shtorma-po-strane-vrezhet-novaya-burya-vse-proizoydet-ochen-skoro-10657352.html Посилання скопійоване

Україну накриє майже 6-бальна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну найближчими днями атакує нова потужна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

15 квітня магнітна буря досягла майже найвищої позначки - 8 балів. Потім буря стала трохи слабшою, пустившись до 7-ми балів. На такому ж рівні вона протрималася ще один день, після чого стала 6-бальною.

відео дня

Очікується, що 19-20 квітня магнітна буря буде 3-бальною. Однак розслаблятися зарано, адже вже 21 квітня вріже нова магнітна буря. Вона вдарить одразу з 5-бальною потужністю. 23 квітня буря опуститься до 3-х балів, але наступного дня знову стане майже 6-бальною. 25 квітня буря опуститься до 4-х балів, після чого її потужність стане мінімальною.

Україну накриє майже 6-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 19 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред