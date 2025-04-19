Меладзе показався з онуком на руках: який він має вигляд

Коротко:
- Який вигляд має онук Меладзе
- Що він робив разом із дідом
Російський співак Валерій Меладзе, який публічно так і не засудив терористичне вторгнення РФ в Україну, проводить час зі своїм онуком, якого йому народила його дочка від першого шлюбу Софіко.
На фото видно, як співак тримає на руках маленького Георгія, а малюк у відповідь серйозно дивиться на діда, пишуть російські пропагандисти.
Нагадаємо, що Валерій Меладзе вперше став дідусем 10 червня 2024 року - за два тижні до свого 59-річчя. Радісну новину тоді повідомила сама Софіко, опублікувавши фото новонародженого і написавши: "Ласкаво просимо, Георгію Савовичу".
Софіко - середня дочка Валерія Меладзе від першого шлюбу з жінкою на ім'я Ірина. У шлюбі у Меладзе народилося троє дітей: Софіко, старша Інга і молодша Аріна, яка, до речі, стала хрещеною мамою Георгія. Незважаючи на скандальне розлучення батьків, усі доньки підтримують теплі стосунки із зірковим батьком і періодично діляться спільними фото з ним у соціальних мережах.
Однак із нинішньою дружиною Меладзе - Альбіною Джанабаєвою, жодна з дочок Меладзе стосунків не підтримує. Колишня дружина Меладзе говорила, що ця тема для них - табу.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.
А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.
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Хто такий Валерій Меладзе?
Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".
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