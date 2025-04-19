Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Схудла і зсохлася: у мережі з'явилося шокуюче фото ведучої "Аншлагу" Дубовицької

Олена Кюпелі
19 квітня 2025, 14:17
534
Ведуча рідко з'являється на публіці та має хворий вигляд.
Регіна Дубовицька сильно постаріла
Регіна Дубовицька сильно постаріла / Колаж Главред, фото 7Днів

Ви дізнаєтеся:

  • Який вигляд має Регіна Дубовицька
  • Що вона робить зараз

Ведуча популярного колись гумористичного шоу в терористичній Росії "Аншлаг" Регіна Дубовицька перестала бути схожою на саму себе, а повільно перетворюється на мумію.

Свіжі фотографії ведучої, опубліковані в Мережі, не залишили байдужими її шанувальників. Багато користувачів відзначили, що вона сильно схудла і виглядає змарнілою, пишуть пропагандисти.

відео дня

Кадр був зроблений під час зустрічі ведучих передачі - поруч із нею стоять такі старенькі зірки-гумористи.

Регіна Дубовицька змінилася до невпізнання
Регіна Дубовицька змінилася до невпізнання / Фото 7 Днів

Відомо, що ведуча довгий час не з'являється на публіці, не веде соціальні мережі та веде закритий спосіб життя. Свіжий знімок знову відновив хвилю чуток про те, що ведуча важко хвора.

Регіна Дубовицька сильно постаріла
Регіна Дубовицька сильно постаріла / Фото 7Днів

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська, яка приховує особу свого чоловіка і довго мовчала про те, що удочерила двох дітей, поспілкувалася зі своїми фанатами і дала пораду, як бути, якщо у шлюбі трапилася зрада.

А також у родині Валерія Меладзе сталася нова біда. Дочка артиста Софія Меладзе кілька років тому відкрила елітний ресторан Omela в Москві, який радував відвідувачів середземноморською кухнею. Але, виявилося, ресторан довелося закрити.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

15:33Війна
На Україну подала в суд ООН ядерна країна: що стало причиною

На Україну подала в суд ООН ядерна країна: що стало причиною

14:42Світ
Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

13:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Останні новини

15:41

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

15:36

Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в УкраїніВідео

15:33

Гороскоп Таро на травень 2025: таролог сказала, на кого гроші поллються рікоюВідео

15:33

Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

14:49

Як правильно їсти суші та чим їх запивати: усі тонкощі японських правил етикету

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
14:49

Господинь закликали обробляти житло зубною пастою: для чого це потрібно

14:42

На Україну подала в суд ООН ядерна країна: що стало причиною

14:17

Схудла і зсохлася: у мережі з'явилося шокуюче фото ведучої "Аншлагу" Дубовицької

14:09

Чому не можна класти ноги на панель в авто: варто знати кожному

Реклама
13:28

Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

13:24

"Є ризики для України": сценарій, як РФ може відкрити другий фронт у Молдові

13:02

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

12:42

Простий трюк із кухні творить дива: орхідеї зацвітуть за тиждень без хімії

12:39

Чи буде рости євро після Великодня: українцям сказали, до якого курсу готуватись

12:12

"Прийми і живи": Симоньян у Корчевникова ридала і прощалася з Кеосаяном

12:12

"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

12:10

Навіть якщо авто не було у списку: хто з водіїв заплатить повний податок і штраф

11:50

Гороскоп Таро на травень 2025: на Скорпіонів чекають гроші та зміниВідео

11:48

СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" з УПЦ (МП) і зламала плани рф ,- експерт

11:34

Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

Реклама
11:26

Де 3 відмінності між котами: лише найрозумніші знайдуть розгадку за 29 секунд

10:47

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Тиграм - стрес, Півням - конфлікти

10:44

Стане доступним для всіх: в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч

10:36

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заявуВідео

10:26

Гороскоп Таро: який знак зодіаку ризикує розлучитися в травні 2025 рокуВідео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

09:06

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Ракам - задоволення, Левам - перемога, Дівам - святоВідео

09:00

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарВідео

08:54

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

08:10

Чому Трамп псіхує?Погляд

07:47

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

06:30

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

06:10

Окупанти провели низку масованих штурмових дій: деталіПогляд

06:00

"Я проти такої Росії": полонений окупант розридався через удари РФ по мирних містахВідео

05:50

Хитрий тест на IQ: знайдіть серед лепреконів 3 чотирилисті конюшини за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик чи Мурка: як красиво можна назвати кота

04:45

Як сказати "понарошку" українською: вчителька дала відповідьВідео

04:00

Стане білосніжною: як очистити ванну від бруду за лічені хвилини

03:46

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Реклама
03:00

Лише "мегамозок" знайде рибку за 5 секунд: головоломка, яка змусить попотіти

02:30

"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

02:16

Місячний календар на 19 квітня: 5 заборон, які не можна порушувати у цей день

01:36

Дівчина показала, як прибрати подряпини на тарілках: її відео стало хітомВідео

00:47

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

18 квітня, п'ятниця
23:54

Щури та миші зникнуть назавжди: копійчаний засіб проти гризунів

23:25

І сміх, і гріх: що незвичайне українці кладуть у великодній кошик

23:23

"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по УкраїніВідео

22:54

Досвідчені квітникарі чайні пакетики у квіткові горщики: навіщо так робити

22:51

Зник: близький друг розповів про здоров'я Андрія Губіна

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти