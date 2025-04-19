Схудла і зсохлася: у мережі з'явилося шокуюче фото ведучої "Аншлагу" Дубовицької

Ведуча рідко з'являється на публіці та має хворий вигляд.

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Регіна Дубовицька сильно постаріла / Колаж Главред, фото 7Днів

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Який вигляд має Регіна Дубовицька

Що вона робить зараз

Ведуча популярного колись гумористичного шоу в терористичній Росії "Аншлаг" Регіна Дубовицька перестала бути схожою на саму себе, а повільно перетворюється на мумію.

Свіжі фотографії ведучої, опубліковані в Мережі, не залишили байдужими її шанувальників. Багато користувачів відзначили, що вона сильно схудла і виглядає змарнілою, пишуть пропагандисти.

відео дня

Кадр був зроблений під час зустрічі ведучих передачі - поруч із нею стоять такі старенькі зірки-гумористи.

Регіна Дубовицька змінилася до невпізнання / Фото 7 Днів

Відомо, що ведуча довгий час не з'являється на публіці, не веде соціальні мережі та веде закритий спосіб життя. Свіжий знімок знову відновив хвилю чуток про те, що ведуча важко хвора.

Регіна Дубовицька сильно постаріла / Фото 7Днів

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