Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має Регіна Дубовицька
- Що вона робить зараз
Ведуча популярного колись гумористичного шоу в терористичній Росії "Аншлаг" Регіна Дубовицька перестала бути схожою на саму себе, а повільно перетворюється на мумію.
Свіжі фотографії ведучої, опубліковані в Мережі, не залишили байдужими її шанувальників. Багато користувачів відзначили, що вона сильно схудла і виглядає змарнілою, пишуть пропагандисти.
Кадр був зроблений під час зустрічі ведучих передачі - поруч із нею стоять такі старенькі зірки-гумористи.
Відомо, що ведуча довгий час не з'являється на публіці, не веде соціальні мережі та веде закритий спосіб життя. Свіжий знімок знову відновив хвилю чуток про те, що ведуча важко хвора.
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