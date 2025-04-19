Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні сильно похолодає
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні скоро підкине неприємний "сюрприз" – незабаром очікується похолодання. Зниження температури повітря у нашій державі почнеться з суботи, 26 квітня.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 канал. Вона зазначила, що в четвер і п’ятницю, 24-25 квітня, погода буде досить різноманітна. 24 квітня у західних та північних областях, а 25-27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.
"А ось 26-27 квітня очікуємо зниження температури. Зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а ось після 24-го, починаючи навіть із 26 квітня, уже процеси зміняються на північно-західні знову", – зазначила вона.
Птуха попередила, що очікується поступове зниження температури на 5-10 градусів нижче у порівнянні з тією градацією, яка є тепер.
"Тобто коли в нас вдень буде, наприклад, 24 квітня +20 – +26, то потім знизиться на 5-10 градусів, тобто подекуди вже може бути навіть десь до +10 – +15 градусів", – розповіла синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить похолодання з дощами і грозами – стала відома дата сильної негоди. Україну скоро накриють дощі з грозами, які будуть супроводжуватися зниженням температури повітря.
Також раніше повідомлялося, що 20 квітня вдарить +26 градусів – стало відомо, у яких областях на Великдень буде погода, як влітку. У низці областей у вихідні потепліє настільки, що погода буде нагадувати літню.
Нагадаємо, Україну заливатимуть грозові зливи – у регіонах раптово змінюється погода. У багатьох областях України оголосили штормове попередження.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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