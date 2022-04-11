У Путіна є два варіанти смерті: таролог розповіла, хто "прибере" російського диктатора

Таролог розповіла, хто "прибере" російського диктатора Путіна/ Reuters

У Путіна є план застосування ядерної зброї, проте оточення російського президента не дасть йому це зробити. Якщо він захоче натиснути "ядерну кнопку" і віддасть відповідний наказ, то йому це загрожуватиме смертю.

Такий прогноз дала таролог Олена Бюн. Вона зазначає, що серед оточення російського президента уже ідуть розмови про ліквідацію Путіна. Також вона розповіла про два варіанти його загибелі.

"Оточення диктатора-вбивці робитиме все, щоб той не зважився на застосування ядерної зброї. Вже зараз йдуть розмови про ліквідацію Путіна, і він це розуміє. Тому він зараз самотній і довіряє лише собі. Я чітко бачу щодо Путіна отруєння чи кулю", – каже Олена Бюн.

Таролог зазначає, що російського президента може "прибрати" хтось з його оточення. Це будуть люди, які не підтримують його загарбницьку політику і добре усвідомлюють всю небезпеку використання ядерної зброї.

Також таролог зазначила, що Кремль може ще спробувати атакувати Київ, проте українські військові дадуть гідну відсіч такій спробі і відіб’ють атаку.

Раніше астролог Валентина Віттрок зазначала, що Маріуполь, який з 3 березня перебуває в облозі російських військ, має деяку географічну схожість з Москвою. Вона не виключає, що столиця РФ загрожує така сама доля, як і українському місту.

Також раніше астролог Дмитро Уранус прогнозував, що у квітні на сході України відбудеться вирішальна битва між українськими захисниками і путінськими військами. Після цього хід війни зміниться.

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