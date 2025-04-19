Уже продають нерухомість: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися

Після 25 років шлюбу 80-річний актор розлучається з 55-річною Кетрін.

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/catherinezetajones

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Що стало причиною завершення шлюбу

Чому артисти не говорять про розлучення публічно

Знамените акторське подружжя Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс вважалося однією з найміцніших пар у Голлівуді. Вони неодноразово доводили, що навіть попри 25-річну різницю у віці, їхнє кохання долало всі труднощі. Однак, як пише видання The Hollywood Gossip, вони розлучилися.

За словами інсайдера, причиною завершення шлюбу стало те, що кожен із них веде власне життя. Ба більше, екс-пара почала продавати спільну нерухомість.

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"80-річний Майкл виглядає більш крихким, ніж будь-коли. Він не так швидко думає або рухається, як раніше, і це стало проблемою для 55-річної Кетрін. Вона розчарована, що стала для нього радше доглядальницею, ніж дружиною. Її кар'єра відійшла на другий план. Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися в більшій кількості фільмів і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може наздогнати її. Замість цього він сидить удома і хвилюється. Для них це просто стало сумною ситуацією", - зазначає інсайдер.

Також він додає, що Майкл і Кетрін не хочуть публічно говорити про проблеми в подружньому житті, а сама акторка не любить слово "розлучення". Тому наразі нібито вони домовилися не говорити про це публічно.

"Їхній шлюб розпався, але вони не хочуть займатися розлученням і роздільним проживанням. Тому вони мають домовленість, яка працює для них", - каже інсайдер.

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