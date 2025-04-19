"Бойові дії продовжуються на всіх напрямках": як насправді виглядає путінське "перемир'я"

Андрій Коваленко прямо сказав, навіщо Путін оголосив великоднє перемир'я.

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РФ порушує оголошене Путіним перемир'я / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив пасхальне перемир'я і пообіцяв припинити всі бойові дії. Однак російські окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході", - написав він.

Коваленко переконаний, що росіяни лише намагаються вдавати із себе "миротворців", які бажають припинити вогонь, але в першу чергу вони проводять інформаційну операцію, намагаючись звинуватити Україну у порушенні "перемир'я".

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"Росію зараз звинувачують усі, що вона не припиняє вогонь. Таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на 2 дні припинити вогонь у надії, що Україна щось порушить, десь Україну вийде підставити, а потім казати Сполученими Штатами Америки, що це Росія головний миротворець, який хоче миру, а Україна не хоче. Ну це банальна типова російська тактика. У 2023-му році щось схоже вони на різдвяне перемир'я оголошували, самі його порушили. Я не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити і як виглядатиме цей наказ, але за моєю інформацією вони як продовжували певні штурмові дії проводити ворожі сили, так вони і продовжують проводити", - сказав Коваленко.

Український журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що припинення вогню було зафіксовано лише на декількох ділянках Харківського напрямку.

"На декількох ділянках Харківського напрямку українські бійці підтверджують, що росіяни вже годину не веде вогонь. На Донеччині окупанти продовжують гатити", - написав він.

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