Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Бойові дії продовжуються на всіх напрямках": як насправді виглядає путінське "перемир'я"

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2025, 20:11
715
Андрій Коваленко прямо сказав, навіщо Путін оголосив великоднє перемир'я.
ВСУ, армия РФ
РФ порушує оголошене Путіним перемир'я / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив пасхальне перемир'я і пообіцяв припинити всі бойові дії. Однак російські окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході", - написав він.

Коваленко переконаний, що росіяни лише намагаються вдавати із себе "миротворців", які бажають припинити вогонь, але в першу чергу вони проводять інформаційну операцію, намагаючись звинуватити Україну у порушенні "перемир'я".

відео дня

"Росію зараз звинувачують усі, що вона не припиняє вогонь. Таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на 2 дні припинити вогонь у надії, що Україна щось порушить, десь Україну вийде підставити, а потім казати Сполученими Штатами Америки, що це Росія головний миротворець, який хоче миру, а Україна не хоче. Ну це банальна типова російська тактика. У 2023-му році щось схоже вони на різдвяне перемир'я оголошували, самі його порушили. Я не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити і як виглядатиме цей наказ, але за моєю інформацією вони як продовжували певні штурмові дії проводити ворожі сили, так вони і продовжують проводити", - сказав Коваленко.

Український журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що припинення вогню було зафіксовано лише на декількох ділянках Харківського напрямку.

"На декількох ділянках Харківського напрямку українські бійці підтверджують, що росіяни вже годину не веде вогонь. На Донеччині окупанти продовжують гатити", - написав він.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні вторгнення Росії порушення перемир'я Андрій Цаплієнко Андрій Коваленко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вже є перші доповіді: Зеленський прямо сказав, чи припинились бої на фронті

Вже є перші доповіді: Зеленський прямо сказав, чи припинились бої на фронті

21:26Війна
Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

20:33Синоптик
Україна запропонувала альтернативу путінському перемир'ю: Сибіга відповів диктатору

Україна запропонувала альтернативу путінському перемир'ю: Сибіга відповів диктатору

20:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

Останні новини

21:32

Уже продають нерухомість: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися

21:26

Вже є перші доповіді: Зеленський прямо сказав, чи припинились бої на фронті

20:33

Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

20:28

Україна запропонувала альтернативу путінському перемир'ю: Сибіга відповів диктатору

20:11

"Бойові дії продовжуються на всіх напрямках": як насправді виглядає путінське "перемир'я"

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
19:51

Меладзе показався з онуком на руках: який він має вигляд

19:37

Воскресіння Христове: що можна і не можна робити на Великдень 20 квітня

19:22

Справляються лише найрозумніші: треба знайти 3 відмінності за 11 секунд

19:20

"Гра з життями людей": Зеленський відреагував на путінське "перемир'я"

Реклама
19:10

Миру не досягнути. Логіка подальших дій ТрампаПогляд

18:57

Привітання з Великоднем - душевні картинки та побажання

18:51

Україна не погодила "90% підтримки" плану США: що кажуть у Міноборони

18:40

Передати Львів і Івано-Франківськ китайцям: в РФ озвучили божевільний план

18:06

Наші захисники повернулися додому: відбувся один із найбільших обмінів полоненимиФотоВідео

17:34

Трамп близький до провалу мирного плану щодо України - Бен Воллес

17:05

Припиняться всі бойові дії: Путін оголосив перемир'я

17:01

Чи впізнає кіт себе в дзеркалі: ветеринар дав остаточну відповідь

16:26

Угорська влада почала технологію зі зриву членства України в ЄС - ЗМІ

15:41

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

15:36

Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в УкраїніВідео

Реклама
15:33

Гороскоп Таро на травень 2025: таролог сказала, на кого гроші поллються рікоюВідео

15:33

Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

15:20

Дженніфер Еністон розповіла, чого боїться найбільше на світі

14:49

Як правильно їсти суші та чим їх запивати: усі тонкощі японських правил етикету

14:49

Господинь закликали обробляти житло зубною пастою: для чого це потрібно

14:42

На Україну подала в суд ООН ядерна країна: що стало причиною

14:17

Схудла і зсохлася: у мережі з'явилося шокуюче фото ведучої "Аншлагу" Дубовицької

14:09

Чому не можна класти ноги на панель в авто: варто знати кожному

13:28

Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

13:24

"Є ризики для України": сценарій, як РФ може відкрити другий фронт у Молдові

13:02

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

12:42

Простий трюк із кухні творить дива: орхідеї зацвітуть за тиждень без хімії

12:39

Чи буде рости євро після Великодня: українцям сказали, до якого курсу готуватись

12:12

"Прийми і живи": Симоньян у Корчевникова ридала і прощалася з Кеосаяном

12:12

"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

12:10

Навіть якщо авто не було у списку: хто з водіїв заплатить повний податок і штраф

11:50

Гороскоп Таро на травень 2025: на Скорпіонів чекають гроші та зміниВідео

11:48

СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" з УПЦ (МП) і зламала плани рф ,- експерт

11:34

Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

11:26

Де 3 відмінності між котами: лише найрозумніші знайдуть розгадку за 29 секунд

Реклама
10:47

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Тиграм - стрес, Півням - конфлікти

10:44

Стане доступним для всіх: в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч

10:36

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заявуВідео

10:26

Гороскоп Таро: який знак зодіаку ризикує розлучитися в травні 2025 рокуВідео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

09:06

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Ракам - задоволення, Левам - перемога, Дівам - святоВідео

09:00

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарВідео

08:54

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

08:10

Чому Трамп псіхує?Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти