На Україну насувається майже 7-бальний геомагнітний шторм: коли він 'вдарить'

Ця магнітна буря буде дуже сильною. Через неї у вас може різко погіршитися самопочуття.

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Україну атакує майже 7-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

До України наближається дуже сильна магнітна буря. Вона може негативно позначитися на самопочутті людини. Про це повідомляє meteoagent.

Пік попередньої магнітної бурі було зафіксовано 15 квітня. Тоді її потужність досягла практично найвищої позначки - майже 9 балів. У наступні два дні буря була 7-бальною, після чого поступово ставала дедалі слабшою.

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Свого мінімуму буря досягла 20 квітня. Вона зупинилася на позначці 3 бали. Однак розслаблятися ще дуже рано. Адже вже завтра, 21 квітня, країну атакує нова майже 7-бальна магнітна буря.

Очікується, що після цього вона стане слабшою, але за день знову набере обертів і вдарить із новою 5-бальною силою.

Україну атакує майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 20 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 45 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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