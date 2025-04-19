Трамп близький до провалу мирного плану щодо України - Бен Воллес

Трамп, усвідомлюючи можливість невдачі, хоче змістити фокус уваги на Китай.

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Трамп не дуже хороший в укладанні угод, вважає Бен Воллес / колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Twitter Ministry of Defence

Що сказав Бен Воллес:

Трамп не дуже хороший в укладанні угод

Трамп має запропонувати щось Україні, щоб спонукати її піти на компроміс із РФ

Заява президента США Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України свідчить про те, що його план близький до повного провалу. Таку думку висловив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Times.

При цьому, на його думку, Трамп, усвідомлюючи можливість невдачі, хоче змістити фокус уваги на Китай.

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"Я думаю, що Трамп готовий відмовитися, тому що насправді він не дуже хороший в укладенні угод, і я думаю, що він захоче змістити акцент з того, що він обіцяв закінчити це за 24 години... Наразі здається, що він зазнає разючого фіаско. Я думаю, він захоче змінити тему і зосередитися на Китаї", - зазначив екс-міністр оборони Британії.

Воллес також наголосив, що Трамп має запропонувати щось Україні, щоб спонукати її піти на компроміс із Росією. Якщо він дійсно хоче розв'язати цю проблему, то США мають бути готові взяти на себе роль лідера, надавши свої активи. В іншому разі вони "просто перетворяться на стороннього спостерігача... якого багато хто в Європі починає вважати прихильником Росії", - зазначив він.

На його думку, щойно Дональд Трамп увійшов до Білого дому, він "фактично дав Росії надію... що вони зможуть перемогти або отримати все, що хочуть".

Водночас Воллес вважає, що Європа може надати Україні необхідну підтримку, якщо Трамп відсторониться, хоч це і буде складно.

"Ми є великим економічним блоком, одними з найбагатших країн на Землі. Якщо Європа хоче щось зробити і вирішити цю проблему, вона може зробити крок уперед", - зазначив він.

Мирні переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду - Рубіо назвав умову. Держсекретар США дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною і РФ.

Також раніше повідомлялося, що Трамп погрожує вийти з мирних переговорів щодо України. Дональд Трамп планує вийти з переговорного процесу в разі, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

У Кремлі відповіли на те, що США пригрозили вийти з мирних переговорів. У Кремлі заявили про "прогрес" у мирних переговорах щодо закінчення війни проти України, але зазначають, що діалог просувається повільно і непросто.

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Хто такий Бен Воллес? Бен Воллес - британський політик, колишній міністр оборони Великої Британії, який очолював посаду з липня 2019 року до серпня 2023 року в урядах Бориса Джонсона, Ліз Трас і Ріші Сунака. У період із 2016 до 2019 року обіймав посаду молодшого міністра безпеки. Член Консервативної партії Великої Британії, з 2010 року він також був депутатом Палати громад. До 2005 року проходив військову службу в армії у званні капітана, пише Вікіпедія.

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