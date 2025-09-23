Його вважають "батьком гривні": у США помер український художник Василь Лопата

Василь Лопата відомий насамперед тим, що був автором першого дизайну українських гривень.

У США помер український художник Василь Лопата / колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksander.turchynov, Вікіпедія

Коротко:

Василь Лопата був автором портретів видатних персон

Художник оформляв дипломатичний паспорт України та український паспорт

18 вересня 2025 року в Сан-Франциско (США) на 85-му році життя помер український художник-графік Василь Іванович Лопата, повідомив у Facebook громадський діяч Юрій Пероганич.

Розробляли дизайн банкнот разом із художником Борисом Миколайовичем Максимовим. Василь Лопата був автором портретів видатних персон, пейзажів найвідоміших споруд і місцин країни. А Борис Максимов розробляв дизайн, графіку купюр і монет та шрифтовий дизайн.

Крім того, Василь Лопата оформляв дипломатичний паспорт України (1991 року) та український паспорт (1993 року).

Однак Василь Лопата був відомий далеко до того, як йому запропонували стати дизайнером національної валюти. Це живописець, графік, письменник, громадський діяч, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 1993-го року.

Хто такий Василь Лопата Василь Лопата родом із Чернігівщини, де народився 1941 року. З дитинства любив малювати, згодом, не маючи профільної середньої освіти та незважаючи на спротив сім'ї, все ж таки вступив до Київського державного художнього інституту (зараз це Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). Там завдяки таланту й наполегливості блискуче навчався, за шість років створив дипломну роботу - цикл на тему українських народних дум. Після цього ілюстрував книжки - твори Івана Франка, Олеся Гончара та багатьох інших відомих письменників. Високо оцінили його серію ілюстрацій до "Слова о полку Ігоревім", яку придбали багато музеїв. П'ять років працював над ілюструванням "Кобзаря". Цю роботу завершив 1992 року й отримав за неї звання лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. Через два роки, через загострення астми, переїхав до США, але зберіг українське громадянство, почав писати, став членом Національної спілки письменників України. Донька Ольга з 1994 року живе і працює у США, створила там сім'ю і народила сина.

