"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

Віталій Кірсанов
1 вересня 2025, 15:26
Найуспішнішими для Сахалтуєва були "Пригоди капітана Врунгеля" і двосерійний фільм "Острів скарбів".
Радна Сахалтуєв помер
Помер Радна Сахалтуєв / колаж: Главред, фото: Фейсбук А.Тримбач, Viktor Andrienko

Ви дізнаєтеся:

  • Коли помер Радна Сахалтуєв
  • Чим займався Сахалтуєв в останні роки

У Києві помер український художник-постановник анімації бурятського походження Радна Сахалтуєв. Він був головним художником мультфільмів "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів". Чоловікові було 90 років.

Про його смерть, яка сталася вчора, 31 серпня, повідомив Сергій Тримбач на своїй сторінці у Facebook.

"Радна Сахалтуєв точно мав крила. З їхньою допомогою він підносився над світом буденності та співу, ними винагороджував усіх нас яскравим даром бачити нас самих у позитиві. Закінчилося літо, і закінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи і надішліть їх нам якимось чином", - написав чоловік.

Кілька років тому Сахалтуєв влаштовував виставки малюнків у під'їздах, писав "Вечірній Київ".

"Ненавиджу орків. Люди завжди повинні стояти на боці правди, а її в цій війні не приховаєш", - говорив він.

Що відомо про Радну Сахалтуєву

Радна Пилипович Сахалтуєв - український художник бурятського походження. Він народився 15 травня 1935 року в місті Улан-Уде (республіка Бурятія) в сім'ї військовослужбовців. У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно.

У 1961 році після випуску за розподілом потрапив до Києва, де і залишився працювати. З 1961 року він працював художником Творчого об'єднання художньої мультиплікації Київнаукфільм. З 1972 року був членом Національної спілки художників, а також Національної спілки кінематографістів України.

У 1970-1980 роки він був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу "Перець", художником-ілюстратором журналу "Пізнайко", працював ілюстратором для видавництв "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадіокур'єр", "Фоліо" та інших.

У 2008 році Радна Сахалтуєв отримав звання Народного художника України.

Разом із режисером Давидом Черкаським брав участь у створенні культових мультфільмів. Серед відомих робіт Сахалтуєва - "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів", "Доктор Айболить" і "Як козаки в хокей грали".

