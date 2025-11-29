Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атаку

Очевидці поділилися моторошними деталями моменту падіння уламків ворожої цілі на житловий будинок.

https://glavred.net/ukraine/edva-ne-zadohnulis-v-kvartirah-zhiteli-kieva-rasskazali-o-perezhitoy-atake-10719782.html Посилання скопійоване

Росіяни завдали масованого удару по Києву / Колаж: Главред, фото ДСНС, скріншот із відео

Основне:

Ворог спрямував на Київ ракети та дрони

Внаслідок ворожого удару постраждали та загинули люди

У ніч на 29 листопада російські загарбники випустили декілька сотень дронів та десятки ракет. Основною ціллю ворога цієї ночі став Київ. У столиці є постраждалі та загиблі. Мешканці однієї з понівечених багатоповерхівок у Києві розповіли, як пережили ракетно-дроновий удар Росії.

Сергій, який мешкає на 9-му поверсі, розповів, що люди ледь не задихнулися у власних квартирах після падіння уламків

відео дня

За його словами вогонь дуже швидко охопив декілька поверхів — вони залишилися у пастці.

"Пожежники в останню хвилину фактично нас вивели, бо ми б там просто задихнулися, як криси", — розповів чоловік у коментарі Україна Сейчас.

Ще одна постраждала, Маргарита, розповіла, що прокинулася від того, що на неї впав телевізор. У дівчини діагностували травму голови. На щастя, вона неважка, але все одно потребує медичної допомоги.

"Потрібно зашити рану, бо кров не зупиняється", - сказала потерпіла та додала, що з нею у квартирі ще перебували донька, сестра та бабуся. На щастя, з ними все добре.

Дивіться відео, у якому очевидці розповідають про атаку РФ на Київ:

Наслідки російської атаки на столицю - нові подробиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського удару у столиці постраждало 29 людей. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули.

У ДСНС додали, що у Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу вдалося ліквідувати, одна людина постраждала, їй надали допомогу на місці.

У Соломʼянському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За іншою адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без подальшого загоряння.

У Святошинському районі ракета влучила у 3-поверховий будинок — пожежу ліквідовано, рятувальники врятували дитину, ще одна людина у медзакладі, під завалами знайдено тіло загиблого. Також за іншою адресою влучання у 2-поверховий приватний будинок — пожежу локалізовано.

Дніпровський район - зафіксовано влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір завалів.

Дарницький район - внаслідок падіння ракети у дворі 9 поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.

У Голосіївському районі рятувальники зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Пожежу вдалося локалізувати.

Російський удар по Києву - останні новини

Нещодавно Главред писав, що найближчими днями може бути масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки.

Пізніше зʼявилася інформація, що росіяни запустили дрони та ракети. Повітряні цілі ворог спрямував на столицю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 29 листопада ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 дронів проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред