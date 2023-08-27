Дим видно за кілометри: у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ

Займання в Бердянську сталося на території заводу Дормаш, зайнятої окупантами.

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У Бердянську потужна пожежа / Колаж: Главред, Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol/3000

В окупованому РФ Бердянську Запорізької області сталася велика пожежа. Густий чорний дим видно з багатьох районів міста.

За попередньою інформацією, щось сильно горить на території одного з підприємств. Про це повідомив в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними місцевих жителів, раніше окупанти завозили військову техніку в цехи одного з підприємств.

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"Звуків вибухів місцеві не чули", - уточнив він.

Як пишуть в Мережі, загоряння в Бердянську сталося на території заводу Дормаш.

Пожежа в Бердянську / t.me/ivan_fedorov_melitopol

Раніше повідомлялося про те, що окупанти масово зганяють колони техніки і армію у напрямку Бердянська. Російська окупаційна армія через Маріуполь у напрямку Бердянська направила дві великі колони з військовою технікою та живою силою, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові здобули частковий успіх і просунулися від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку.

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