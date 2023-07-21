'Небезпека 'вагнерівців': Польща перекине війська на схід поблизу Білорусі

У середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, де й прийняли рішення про переміщення військ.

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Польща перекине війська на схід через "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНІАН

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив перемістити військові формування із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з присутністю групи "Вагнера" в Білорусі.

20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею. Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP.

Гоффман зазначив, що "навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією". Водночас він повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі.

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"Комітет, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі", - пояснив він.

Завдання цих підрозділів - тренування, а також стримування потенційного агресора, уточнив Гоффман.

"Вагнерівці" у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

"Вагнер" та прикордонники Білорусі влаштували розбірки поблизу кордону з Україною. "Вагнерівці" проводили розвідку місцевості, але не поділили територію із прикордонниками Білорусі.

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців". У ніч проти 19 липня до Білорусі прибула ще одна колона з найманцями ПВК "Вагнер". Відомо, що колона налічувала близько 120 машин.

Однак Лукашенко заявив, що "вагнерівців" у Білорусі немає. У разі розміщення "вагнерівців" на території Білорусі вони можуть бути "задіяні для оборони країни", вважає білоруський диктатор.

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