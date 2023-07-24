Окупанти масово зганяють колони техніки та армію в напрямку Бердянська

Це найбільше відкрите переміщення окупаційної армії Росії із початку літа, підкреслює Андрющенко.

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Окупанти масово пересуваються у напрямку Бердянська / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/andriyshTime

Російська окупаційна армія через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямувала дві великі колони з військовою технікою та живою силою, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неделі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу "Рапіра", паливнозаправники та автобуси з поки живою силою", - повідомив Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа.

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Росіяни стягують техніку до Бердянська / скріншот: t.me/andriyshTime

Причини такого масового переміщення, вважає Андрющенко, пов’язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольскькі напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.

"Бавовна" в Маріуполі

Нагадаємо, що до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow. кремлівські пропагандисти заявили, що в Маріуполі "голосно". Вони повідомили, що окупанти через "бавовну" підняли в небо свою авіацію, проте запевнили, що нібито "все гаразд".

У Маріуполі загадково гинуть окупанти. Факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. За останні два тижні в тимчасово окупованому Маріуполі були виявлені тіла восьми вбитих російських військових.

У Маріуполі ліквідували чотирьох офіцерів РФ. Судячи з опублікованих знімків, офіцери окупаційної армії РФ могли бути знищені в результаті удару по одному з приватних будинків.

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