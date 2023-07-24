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ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку

Юлія Куришко
24 липня 2023, 16:00 оновлено 24 липня, 16:12
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На Мелітопольському напрямку поки змін немає, повідомив Тарнавський.
ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку
ЗСУ наступають на Бердянському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові здобули частковий успіх та просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку.

"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - розповів Тарнавський у відеозверненні у Facebook.

Він також додав, що на Мелітопольському напрямку змін немає. У зв'язку з щільним мінуванням українські групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюється на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.

відео дня

Росіяни зосереджують основні зусилля на запобіганні покроковому просуванню українських військ.

"За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій українських бійців. Ворог 13 разів атакував на Мар'їнському напрямку. На цього напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ в околицях Красногорівки та Мар'їнки", - повідомили у ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території. Окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також не допускає до подальшого просування наших військ.

ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках. підрозділи ЗСУ домоглися часткового успіху на рубежах Біла Гора – Андріївка і Біла Гора – Курдюмівка.

Сергій Череватий повідомив, що ворога вибили під Бахмутом. Росіяни продовжують чинити потужний опір. Окупанти 318 разів били по українських позиціях зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 3 авіанальоти.

Більше військових новин:

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