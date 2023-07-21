Експерт дав прогноз, як просуватиметься контрнаступ на Мелітопольському напрямку

Все залежить від того, як скоро ЗСУ виб'ють основні бойові підрозділи російської окупаційної армії, вважає Селезньов.

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Яка ситуація на Мелітопольському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів яка ситуація із контрнаступом ЗСУ на Мелітопольському напрямку і чи затягнеться він на декілька місяців.

"Думаю, все залежить від наших ресурсів. Складно сказати, скільки часу піде на прорив. Все залежить від того, як скоро ми виб'ємо основні бойові підрозділи російської окупаційної армії, знищимо їхні матеріально-технічні запаси, а також здатності окупантів відправити резерви оперативно-стратегічного рівня на проблемні для них ділянки", - пояснив екс-спікер Генштабу ЗСУ.

Він додав, що війна - це дії двох сторін конфлікту, прогнозувати подальші події складно.

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"У мене немає інформації, який військово-технічний потенціал зараз мають окупаційні війська РФ і наскільки швидко вони можуть перекинути свої сили на ту чи іншу ділянку фронту. Відомості про готовність українських стратегічних резервів до можливого розгортання сил на полі бою є державною таємницею", - зазначив військовий експерт.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ успішно контрнаступають та просуваються на трьох напрямках. Українські війська продовжили наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Майор ЗСУ повідомив, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

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