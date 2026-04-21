Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

Анна Ярославська
21 квітня 2026, 11:55
У Києві помер сьомий потерпілий внаслідок стрілянини в Голосіївському районі. Він працював у комунальній службі.
У Києві зросла кількість загиблих — нові подробиці трагедії / Колаж: Главред, фото: Суспільне, pixabay.com

  • Сьомою жертвою теракту в Києві став працівник комунальної служби
  • Загиблого знали як "дядька Сашу" — доброзичливу та чуйну людину
  • Після загибелі господаря його кіт залишився сам

Теракт у Києві, що стався 18 квітня в Голосіївському районі, забрав життя семи людей. Напередодні в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час нападу. Загиблий виявився працівником комунальної служби. Мешканці будинку згадують його як щиру, доброзичливу людину, яка завжди була готова допомогти.

Як повідомляє Київ24, на місці трагедії люди продовжують вшановувати пам'ять загиблих — до під'їзду та місць розстрілу несуть квіти.

Мешканці будинку також згадують сьому жертву — чоловіка, якого всі знали як "дядька Сашу". Він працював двірником. Його часто бачили біля під'їзду — він спілкувався з людьми, допомагав сусідам і доглядав за своїм котом.

"Він був дуже привітним, завжди вітався. Його поважали за сумлінну працю та лагідний характер", — кажуть про загиблого кияни.

Після смерті господаря кіт залишився на самоті й продовжує блукати на подвір‘ї у пошуках свого опікуна. Сусіди підгодовують тварину і шукають для нього нову родину.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.

Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті й взяв людей у заручники. Під час штурму стрілець був убитий.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю.

Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Про джерело: Київ24

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

