У смертельній ДТП в Києві загинув 12-річний хлопчик, що відомо про водія - деталі

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- У Києві сталася смертельна ДТП у Солом'янському районі
- Автомобіль на швидкості злетів у підземний пішохідний перехід
- Відомо про щонайменше 4 загиблих 3 поранених
У пʼятницю, 5 червня, у Києві автомобіль вʼїхав у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей.
У поліці Києва повідомили, що ДТП сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського близько 17:30.
"Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми, зазначають правоохоронці.
Деталі авіатрощі
За фактом смертельної ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато досудове розслідування. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
"На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми", - йдеться в повідомленні.
Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.
Зазначається, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися цього року.
ДТП в Україні - новини за темою
Як писав раніше Главред, під Києвом загинув відомий український еколог, природоохоронець Володимир Борейко. Відомо, що він загинув у ДТП. Про це повідомила у Facebook дружина Борейка, спецкореспондентка "Нової газети" в Україні Ольга Мусафірова.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю прокурора однієї з окружних прокуратур. Внаслідок ДТП загинула дитина, ще одна отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Нагадаємо, у січні 2026 року фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП. Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі Анастасія Половінкіна вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків. На шляху по засніженій трасі з дівчиною сталася неприємність — автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.
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Про джерело: Національна поліція України
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