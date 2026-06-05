У смертельній ДТП в Києві загинув 12-річний хлопчик, що відомо про водія - деталі

Зазначається, що водій неодноразово перевищував швидкість та був учасником кількох дорожньо-транспортних пригод.

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Смертельна ДТП в Києві 5 червня / Колаж: Главред, фото: поліція, соцмережі

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У Києві сталася смертельна ДТП у Солом'янському районі

Автомобіль на швидкості злетів у підземний пішохідний перехід

Відомо про щонайменше 4 загиблих 3 поранених

У пʼятницю, 5 червня, у Києві автомобіль вʼїхав у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей.

У поліці Києва повідомили, що ДТП сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського близько 17:30.

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"Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми, зазначають правоохоронці.

Деталі авіатрощі

За фактом смертельної ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато досудове розслідування. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми", - йдеться в повідомленні.

Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

Зазначається, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися цього року.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав раніше Главред, під Києвом загинув відомий український еколог, природоохоронець Володимир Борейко. Відомо, що він загинув у ДТП. Про це повідомила у Facebook дружина Борейка, спецкореспондентка "Нової газети" в Україні Ольга Мусафірова.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю прокурора однієї з окружних прокуратур. Внаслідок ДТП загинула дитина, ще одна отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у січні 2026 року фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП. Після відпочинку з Тарасом Цимбалюком у Буковелі Анастасія Половінкіна вирушила до Харкова, щоб відвідати батьків. На шляху по засніженій трасі з дівчиною сталася неприємність — автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.

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