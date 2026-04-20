Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

Коротко:
- У Києві збільшилася кількість жертв теракту в Голосіївському районі
- У лікарні помер чоловік, який перебував у вкрай важкому стані
- Загальна кількість загиблих зросла до 7 осіб
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Подробиці розкрив мер столиці Віталій Кличко.
"За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрільцем у Голосіївському районі. Потерпілий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося", — написав він.
Кличко додав, що зараз у лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі, один із них — дитина. Четверо постраждалих перебувають у реанімації, двоє — у відділенні політравми. Лікарі надають усім пораненим необхідну медичну допомогу.
В результаті стрілянини в Голосіївському районі на даний момент загинули семеро людей.
Теракт у Києві 18 квітня — що відомо
Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.
Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті та взяв людей у заручники. Під час штурму стрілець був убитий.
ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю.
Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.
Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред