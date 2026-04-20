Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

Наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі, один із них — дитина.

У Києві помер ще один поранений внаслідок теракту 18 квітня

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Подробиці розкрив мер столиці Віталій Кличко.

"За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрільцем у Голосіївському районі. Потерпілий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося", — написав він.

Кличко додав, що зараз у лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі, один із них — дитина. Четверо постраждалих перебувають у реанімації, двоє — у відділенні політравми. Лікарі надають усім пораненим необхідну медичну допомогу.

В результаті стрілянини в Голосіївському районі на даний момент загинули семеро людей.

Теракт у Києві 18 квітня — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.

Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті та взяв людей у заручники. Під час штурму стрілець був убитий.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

