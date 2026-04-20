Теракт у Києві забрав життя відомого музиканта: "Болісна втрата"

Під час трагічних подій у Києві загинув Ігор Савченко.

https://glavred.net/stars/terakt-v-kieve-zabral-zhizn-izvestnogo-muzykanta-boleznennaya-utrata-10758017.html Посилання скопійоване

Ігор Савченко загинув / колаж: Главред, фото: facebook.com, Марина Юревич, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Під час теракту було вбито музиканта гурту "Друге сонце"

Під час теракту в Києві 18 квітня загинув відомий музикант Ігор Савченко. Про смерть учасника гурту "Друге сонце" повідомила його колега, артистка Марина Юревич у Facebook.

Виконавиця емоційно розповіла про втрату та зазначила, що досі не може повірити в те, що сталося. Ігор та Марина перебували у творчому союзі понад 15 років.

відео дня

Група "Друге сонце" / фото: facebook.com, Марина Юревич

"Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашої групи "Друге сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігоре, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ми дружили і грали з 2010 року. Багато чого пройшли і пережили. Репи, концерти, фестивалі, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, дні народження, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе? Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поруч, коли весь світ був проти", — висловилася Юревич.

Колега повідомила, що в артиста залишилися дружина і маленька дочка. Вона підкреслила винятковий талант Савченка і його щиру любов до музики.

Ігор Савченко — стрілянина в Києві / фото: facebook.com, Ігор Савченко

"Лети в інший світ, мій дорогий, раз вже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним із найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні та близькі Ігоря", — написала артистка.

В результаті збройного нападу в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей. Зловмисник, який влаштував стрілянину на вулиці, захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". Злочинець, який чинив збройний опір, був ліквідований бійцями спецпідрозділу КОРД під час штурму.

Останні новини шоу-бізнесу

Про гурт: Друге Сонце "Друге Сонце" — український рок-гурт, заснований у Києві восени 2009 року (на початковому етапі гурт був відомий під назвою "Феромон"), повідомляє colorsound.com. Засновницею та автором ідеї проєкту стала Марина Юревич, проте музика гурту є результатом колективної творчості: над аранжуваннями спільно працюють усі учасники команди. Музичний стиль колективу відрізняється самобутністю, адже він поєднує в собі драйвовий овердрайв із витонченим звучанням флейти, скрипки, блюзовими мотивами та автентичними елементами. За роки діяльності група стала активним учасником численних фестивалів і культурних подій, зокрема долучилася до виступів на сцені Євромайдану, зарекомендувавши себе як група з чіткою громадянською позицією та багатогранним репертуаром.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред