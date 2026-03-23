Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомо

За попередньою інформацією, виконавця завербували російські спецслужби через Інтернет.

https://glavred.net/ukraine/prichastnyy-k-teraktu-v-buche-zaderzhan-chto-izvestno-10751186.html Посилання скопійоване

Затримано підорюваного у скоєнні теракту в Бучі / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Що відомо:

Затримано 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у скєнні теракту

Зловмисника завербували російські спецслужби через комп’ютерну гру

За кожен вибух пропонували 25 тис. гривень

Підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі, у результаті якого двоє правоохоронців отримали поранення, затримали. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, о 05:35 мешканка Бучі повідомила про вибух. Після прибуття екстрених служб та поліції близько 7:35 стався другий вибух.

відео дня

У момент, коли стався другий вибух, правоохоронці проводили першочергові заходи на місці події. Внаслідок інциденту травмовано двох правоохоронців, їхньому життю нічого не загрожує.

"Попри це, профільні служби продовжили роботу, забезпечили контроль ситуації та вжили всіх необхідних заходів для недопущення тяжких наслідків серед населення", - зазначили у поліції.

Перший вибуховий пристрій було закладено під лавкою біля багатоповерхівки. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, фасад і газові мережі, пожежі вдалося уникнути.

За даними СБУ, другий пристрій фігурант заклав поблизу сміттєвого контейнера. Обидва вибухових пристрої підірвали дистанційно.

"Він отримав від ра**истів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном", - йдеться у повідомленні СБУ.

Що відомо про затриманого

Вже протягом кількох годин поліцейські затримали 21-річого виконавця злочину. Зловмисник пояснив поліцейським, що російські спецслужби завербували його через Інтернет.

"З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку", - повідомили правоохоронці.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до злочину, та проводить заходи щодо їх встановлення і затримання.

Вдоночас начальник Управління карного розшуку поліції Київщини Андрій Кравчук розповів, що за кожен вибух ймовірному виконавцю пропонували 25 тисяч гривень. Наразі триває допит фігуранта та перевірка, чи отримав він кошти.

За попередньою інформацією, хлопець сам заклав вибухівку і викликав поліцейських. На місці знайдено мобільний телефон та залишки вибухового пристрою, начиненого болтами й гайками для збільшення уражаючої сили під час вибуху.

"Він отримав від ра**истів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном", - йдеться у повідомленні СБУ.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Теракти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Бучі вранці 23 березня пролунали два вибухи поблизу багатоквартирного будинку. Перший вибух пошкодив вікна, а другий вибух стався під час обстеження території поліцейськими.

У ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали два потужні вибухи, чути їх було в різних частинах міста. Внаслідок вибухів постраждали понад 20 людей, однак жертвою стала 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Загибла була старшим лейтенантом, родом із Волині, пізніше разом із батьками переїхала до Херсона.

Галицький районний суд Львова обрав 33-річній Ірині Саветіній, підозрюваній у терористичному акті в центрі Львова, арешт без права застави до 22 квітня. Жінка заявила, що не знала про вміст пакету, була завербована російськими спецслужбами та отримала по тисячі доларів за два вибухові пристрої.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред