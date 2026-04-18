Терориста взяли штурмом: у КОРД розкрили подробиці ліквідації "київського стрільця"

Головне:
- У силовиків практично не було часу: нападник не виходив на контакт
- Після вбивства заручника було прийнято рішення про силовий варіант
Операція зі звільнення людей, захоплених озброєним зловмисником у супермаркеті Голосіївського району Києва, проходила в надзвичайно напружених умовах і вимагала миттєвих рішень.
Як повідомляється з посиланням на бійця спецпідрозділу КОРД, у силовиків практично не було часу: нападник не виходив на контакт і не висував жодних вимог, що ускладнювало переговорний процес.
Після того як одного із заручників було вбито, було прийнято рішення про силовий варіант — штурм. Під час операції злочинець чинив опір, і, з огляду на загрозу для інших людей, його ліквідували.
За наявною інформацією, дії спецпідрозділу були чіткими та скоординованими — серед заручників і силовиків обійшлося без загиблих і поранених.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.
Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.
Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих в результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.
Про джерело: Національна поліція України
Про джерело: Національна поліція України
