Терориста взяли штурмом: у КОРД розкрили подробиці ліквідації "київського стрільця"

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 23:45
У силовиків практично не було часу: нападник не виходив на зв'язок і не висував жодних вимог.
Бійці КОРД ліквідували терориста / Колаж Главред, фото NV

Операція зі звільнення людей, захоплених озброєним зловмисником у супермаркеті Голосіївського району Києва, проходила в надзвичайно напружених умовах і вимагала миттєвих рішень.

Як повідомляється з посиланням на бійця спецпідрозділу КОРД, у силовиків практично не було часу: нападник не виходив на контакт і не висував жодних вимог, що ускладнювало переговорний процес.

Після того як одного із заручників було вбито, було прийнято рішення про силовий варіант — штурм. Під час операції злочинець чинив опір, і, з огляду на загрозу для інших людей, його ліквідували.

За наявною інформацією, дії спецпідрозділу були чіткими та скоординованими — серед заручників і силовиків обійшлося без загиблих і поранених.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.

Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.

Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих в результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

