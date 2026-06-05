Лист Зеленського до Путіна сколихнув світ: як відреагували у РФ, США та Європі

Відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна із закликом до прямих переговорів викликав миттєву реакцію світової спільноти.

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Зеленський написав листа Путіну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

Яку реакцію викликав лист Зеленського в Україні, РФ, США та країнах Європи

Які умови та кроки Зеленський пропонує для переговорів з Путіним

Як світові медіа оцінюють тон і зміст звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського лідера Володимира Путіна, у якому закликав припинити війну та перейти до прямих переговорів. Ініціатива вже викликала реакцію як у Кремлі, так і у США й Європі.

Главред дізнався подробиці листа Володимира Зеленського до Путіна, а також зібрав перші реакції офіційної Москви, Білого дому та провідних західних медіа.

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Про йдеться у листі Зеленського

Напередодні публікації листа Зеленський заявив, що через загострення ситуації на Близькому Сході та інші міжнародні виклики питання України наразі не є головним пріоритетом для Вашингтона. Саме тому, за словами президента, Київ готовий до прямого діалогу з Москвою, не чекаючи, поки міжнародні партнери зможуть приділити більше уваги війні.

У своєму зверненні Зеленський згадав початковий період правління Путіна, зазначивши, що тоді в Україні ставлення до нього було значно більш позитивним. Водночас, за словами президента, ці настрої залишилися в минулому через подальші дії Кремля.

"Коли ви понад 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому", - йдеться у листі.

Також Зеленський наголосив, що повномасштабна війна є результатом свідомого політичного рішення російського керівництва, а не зовнішніх обставин, які часто наводить Москва у своїх поясненнях.

"Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором — війною без реальної причини", - заявив Зеленський.

У листі також наведено дані про втрати російської армії. За словами Зеленського, лише за травень РФ зафіксовано понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених росіян. Президент підкреслив, що Україна продовжує чинити спротив і зберігає підтримку міжнародних партнерів, що дозволяє державі тримати оборону та залучати необхідні ресурси.

Президент також звернув увагу на наслідки війни для самої Росії. За його словами, росіяни стикаються з економічними проблемами, зростанням цін, мобілізацією та відсутністю перспектив швидкого завершення війни. Водночас він акцентував, що війна має завершитися дипломатичним шляхом, але на умовах, які гарантують стабільність і неможливість нового загострення.

"Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно та гарантувати, що не буде нового розпалення війни", - зазначено у листі.

Зеленський також виступив із пропозицією провести особисту зустріч для переговорів за участі міжнародних посередників. Серед можливих майданчиків він назвав Швейцарію, Туреччину та країни арабського світу.

"Я пропоную вам зустріч", - заявив глава держави, підкресливши важливість участі міжнародних партнерів, зокрема США та країн Європи, як потенційних гарантів безпеки.

Серед перших кроків для початку діалогу Зеленський назвав визначення конкретної дати зустрічі лідерів, повне припинення вогню під міжнародним контролем, обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх", а також повернення цивільних осіб і депортованих українських дітей.

Заява МЗС України

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що лист буде передано російській стороні всіма доступними дипломатичними каналами. Лист президента України уже офіційно зареєстрований та поширений на майданчиках міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи.

"Бачимо певну "пробуксовку" на американському переговорному треку. Ми не можемо зволікати. Досягли етапу, коли саме зустріч лідерів може наблизити мир. Про це президент Володимир Зеленський наголосив у своєму листі. Тепер м’яч на боці росіян", - сказав глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Міністр також повідомив, що отримав позитивні відгуки від європейських партнерів та досвідчених дипломатів щодо формату й змісту звернення президента України. За його словами, Путіну було б доцільно погодитися на зустріч і не уникати прямого діалогу з Зеленським.

"Було б розумно для Путіна прийняти цю пропозицію, не ховатися та зустрітися... Будемо очікувати. М’яч — на їхньому боці. Ми запропонували конкретні кроки, а Президент дав чітку оцінку тому, що відбувається. Це вирок для Росії. Тенденції для РФ і надалі погіршуватимуться, а підтримка України — посилюватиметься", - наголосив він.

Яка реакція Кремля на лист Зеленського

У Кремлі вже відреагували на ініціативу. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав відкритий лист президента України. За його словами, Путін із листом ознайомився

Водночас він повторив традиційну позицію Москви, заявивши, що якщо Зеленський прагне переговорів, то має приїхати до російської столиці. За словами Пєскова, тема листа може бути порушена під час пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який проходить у Санкт-Петербурзі.

"З великою ймовірністю ця тема так чи інакше фігуруватиме на пленарній сесії", - зазначив він.

Окремо Пєсков повторив традиційні заяви про нібито відкритість Росії до діалогу, стверджуючи, що ініціатива з боку західних країн і партнерів відсутня. За його словами, для відновлення контактів "достатньо просто взяти телефон і набрати номер".

"Путін постійно, протягом усіх цих п'яти років, каже, що ми відкриті до діалогу. Ми вважаємо, що це безвихідний шлях розлуки, коли кількість проблем зростає, а бажання розмовляти дорівнює нулю. І ми не є ініціаторами цього мовчання", - сказав Пєсков.

Сам Путін публічно на лист поки не відповів. Проте раніше він робив суперечливі заяви щодо війни - від погроз новими ударами по Україні до розмов про можливі компроміси та завершення бойових дій.

Як відреагував Дональд Трамп

Позитивно оцінив ідею можливих переговорів президент США Дональд Трамп. Він заявив журналістам у Білому домі, що вітає готовність сторін до діалогу та вважає особисту зустріч Зеленського і Путіна хорошим кроком.

"Я думаю, що це будо чудово, якщо вони (Зеленський і Путін - ред.) зустрінуться", - сказав Трамп, спілкуючись з пресою.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

За словами Трампа, Сполучені Штати "багато зробили" для того, щоб така можливість з’явилася. Американський президент також висловив переконання, що Москва і Київ зрештою зможуть знайти компроміс та завершити війну.

Водночас Трамп назвав обох лідерів "хорошими людьми, які мають знайти компроміс, щоб щомісяця на фронті не гинуло до 45 тис. осіб".

На кого спрямований відкритий лист Зеленського

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що лист має стратегічний характер і спрямований не лише на Росію, а й на міжнародну аудиторію.

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Путіна має не лише політичний, а й інформаційно-стратегічний ефект. Він фактично підриває кремлівський наратив про нібито "зрив переговорів з боку України".

"У цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України", - припустив Шлінчак.

Як відреагував президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон позитивно оцінив відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського лідера Володимира Путіна. Він заявив, що така ініціатива є важливим кроком у напрямку відновлення діалогу між сторонами.

"Я вважаю, що це (відкритий лист Зеленського Путіну - ред.) хороша ініціатива і добре, що дискусії можуть відновитися", - сказав Макрон на полях саміту "ЄС – Західні Балкани", який проходить у Чорногорії 5 червня.

PURL / Інфографіка: Главред

Президент Франції підкреслив, що країни Європейського Союзу є ключовими донорами військової підтримки України, тому вони мають бути залучені до майбутніх переговорів про мир. За його словами, йдеться не лише про завершення війни, а й про формування нової архітектури безпеки в Європі.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Я буду з вами відвертим. Я вважаю, що саме Україна та Росія сьогодні можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план", - підкреслив Макрон.

Що сказали у Єврокомісії

Європейська комісія привітала відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Путіна із закликом до прямих переговорів і припинення вогню. У Брюсселі заявили, що це чергове підтвердження готовності України до мирного врегулювання війни.

Речниця ЄК Анітта Хіппер зазначила, що Україна вже давно погодилася на безумовне припинення вогню та демонструє відкритість до дипломатії. Натомість Росія, як зазначила вона, продовжує агресію.

"Ми бачили листа президента Зеленського. Це ще один заклик до Росії припинити свою незаконну війну агресії, і з українського боку, як завжди, це ще одна демонстрація прагнення України до справжніх переговорів та безумовного припинення вогню, яке Україна прийняла давно. Тож з нашого боку ми вітаємо заклик президента Зеленського до прямих переговорів, а також заклик до припинення вогню", - сказала Хіппер, передає Інтерфакс-Україна.

Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Вона також наголосила, що очікування Кремля щодо швидкої перемоги над Україною не справдилися.

"Путін очікував перемогти Київ лише за три дні, зараз ми прямуємо до п’ятого року незаконної агресії Росії. Також, якщо подивитися на те, чого вдалося досягти Росії, то не дуже багато: вони окупували трохи менше 1% території України, і тепер Україна зводить нанівець ці здобутки. Тож реальність на місцях різко суперечить тому, що каже Путін. Отже, Москва зазнала невдачі за всіма пунктами, тому нам потрібно залишатися сильними заради України", - додала речниця.

Що пише світова преса про лист Путіну

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна став однією з головних тем у світових медіа. Документ опублікували одразу кілька впливових західних видань, інші присвятили йому аналітичні матеріали з оцінками політичного значення цього кроку.

Агентство Associated Press зауважило, що лист містить "масштабну критику" 26-річного перебування Путіна при владі. Також AP вважає, що це перше подібне публічне письмове звернення Зеленського безпосередньо до Путіна з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Журналісти припускають, що час публікації був обраний невипадково. На їхню думку, Зеленський намагався використати "переломний момент" у війні, адже Україна посилила можливості далекобійних ударів, тоді як Росія активізувала повітряні атаки по всій території України, намагаючись використати вразливість української ППО.

У The New York Times вийшла стаття під заголовком "Зеленський у листі до Путіна поєднує глузування та пропозицію мирних переговорів". Видання звертає увагу, що в тексті Зеленський згадує економічні проблеми РФ, інфляцію, втрати на фронті та залежність Росії від Китаю, а також натякає на "втому" російського лідера.

Окремо NYT підкреслює іронічні формулювання щодо нездатності Росії захистити власні великі міста, зокрема Москву та Санкт-Петербург. Водночас журналісти зазначають, що залишається незрозумілим, чого саме прагне досягти Україна "поєднанням дратування Кремля і закликів до миру". Також журналісти припускають, що непрямим адресатом послання міг бути Дональд Трамп.

BBC звертає увагу на "зухвалий і навіть глузливий" тон листа, який збігається з українськими ударами по території Росії. Видання також підкреслює, що публічне запрошення до прямих переговорів між лідерами - не нове, але вперше супроводжується таким різким політичним контекстом.

The Guardian опублікувала повний текст листа та зазначила, що він відображає бачення Зеленським розвитку війни протягом останніх років. Видання наголошує, що попри стійкість України, Зеленський намагається донести, що російське суспільство також відчуває втому від війни та її наслідків.

Журналісти припустили, що прямі переговори між Зеленським і Путіним залишаються малоймовірними через попередню відмову Кремля визнавати легітимність українського президента.

CNN наголосила насамперед на моменті публікації листа, оскільки він з'явився під час виступу Путіна на економічному форумі та на тлі українських атак по Санкт-Петербургу. Журналісти підкреслюють, що ключовий меседж звернення полягає у пропозиції прямої зустрічі між Зеленським і Путіним для припинення війни.

Французька Le Monde розглядає документ як спробу України знову повернути Росію до переговорного процесу. Водночас німецьке видання Die Zeit зазначає, що "місцями лист має погрозливий підтекст".

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Про персону: Віктор Шлінчак Віктор Шлінчак - український політичний журналіст, медійник, голова правління Інституту світової політики. Керівник і співвласник сайту "Главком". Cпеціалізується на оцінках внутрішньо- та зовнішньополітичних процесів, а також дослідженні світового досвіду у сферах управління державою, антикорупційного законодавства, зовнішньої політики.

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