"Почули крики й забігли": сімʼя зірки "Ліги сміху" дивом врятувалась від теракту в Києві

Трагічні події в Києві сталися 18 квітня.

Влад Шевченко та його родина — теракт у Києві 18 квітня

Зірка "Ліги сміху" і TikTok-блогер Влад Шевченко емоційно розповів про те, як його дружина і маленька донька уникнули потрапляння в епіцентр теракту в Києві. У своєму Instagram комік розповів про події трагічного 18 квітня.

За словами Шевченка, його дружина та донька збиралися зайти в супермаркет саме в той момент, коли терорист взяв там заручників. Сім'ю зірки врятувала випадковість — його дружина захотіла зробити зачіску і затрималася вдома.

"Весь цей жах, який ви зараз бачите в новинах, відбувається біля входу в наш ЖК. Я був не вдома. Настя з Алісою збиралися йти в парк через "Велмарт". Затрималися на 15 хвилин через те, що Настя вирішила накрутити волосся, бо "такий настрій". Коли підійшли до виходу з ЖК, почули крики і забігли назад на територію. У цей момент та тварина вже була в супермаркеті", — повідомив Влад.

Випадковість врятувала життя сім'ї знаменитості — замість того, щоб уже перебувати в супермаркеті, його рідні лише наблизилися до виходу з ЖК. Почувши крики з супермаркету, вони відразу змінили свої плани й побігли додому. Влад з жахом усвідомив, що могло статися, якби його кохана не затрималася вдома.

"Стає погано, коли думаю — а якби настрій був не "таким"? У якому жаху ми живемо. Друзі, всі, хто пише — ми в безпеці, дякую… Нас врятували ці 15 хвилин, інакше навіть не хочу уявляти, що могло бути", — зізнався Шевченко.

Теракт у Києві 18 квітня

В результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей. Як повідомили в МВС, невідомий відкрив вогонь по людях, а потім захопив заручників у магазині. Зловмисник був ліквідований бійцями спецпідрозділу КОРД під час штурму, після того як чинив збройний опір правоохоронцям.

Раніше Главред повідомляв, що солістка групи KAZKAОлександра Зарицька вразила фанатів своїм перетворенням. Співачка, чия вага ще кілька років тому становила 135 кілограмів, кардинально змінила спосіб життя і показала результати своєї роботи над собою.

Також актриса Катерина Кузнєцова розкрила подробиці розставання з російським бізнесменом Максимом Апліним. За словами знаменитості, ключовою причиною розриву стало небажання обох партнерів йти на компроміси.

Вас може зацікавити:

Про шоу: Ліга Сміху Ліга Сміху — телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не тільки розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" борються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

