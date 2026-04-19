"Почули крики й забігли": сімʼя зірки "Ліги сміху" дивом врятувалась від теракту в Києві

Христина Трохимчук
19 квітня 2026, 13:25
Трагічні події в Києві сталися 18 квітня.
Влад Шевченко та його родина — теракт у Києві 18 квітня
  Влад Шевченко розповів про теракт у Києві
  Як його сім'я уникла трагедії

Зірка "Ліги сміху" і TikTok-блогер Влад Шевченко емоційно розповів про те, як його дружина і маленька донька уникнули потрапляння в епіцентр теракту в Києві. У своєму Instagram комік розповів про події трагічного 18 квітня.

За словами Шевченка, його дружина та донька збиралися зайти в супермаркет саме в той момент, коли терорист взяв там заручників. Сім'ю зірки врятувала випадковість — його дружина захотіла зробити зачіску і затрималася вдома.

"Весь цей жах, який ви зараз бачите в новинах, відбувається біля входу в наш ЖК. Я був не вдома. Настя з Алісою збиралися йти в парк через "Велмарт". Затрималися на 15 хвилин через те, що Настя вирішила накрутити волосся, бо "такий настрій". Коли підійшли до виходу з ЖК, почули крики і забігли назад на територію. У цей момент та тварина вже була в супермаркеті", — повідомив Влад.

Випадковість врятувала життя сім'ї знаменитості — замість того, щоб уже перебувати в супермаркеті, його рідні лише наблизилися до виходу з ЖК. Почувши крики з супермаркету, вони відразу змінили свої плани й побігли додому. Влад з жахом усвідомив, що могло статися, якби його кохана не затрималася вдома.

"Стає погано, коли думаю — а якби настрій був не "таким"? У якому жаху ми живемо. Друзі, всі, хто пише — ми в безпеці, дякую… Нас врятували ці 15 хвилин, інакше навіть не хочу уявляти, що могло бути", — зізнався Шевченко.

Теракт у Києві 18 квітня

В результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей. Як повідомили в МВС, невідомий відкрив вогонь по людях, а потім захопив заручників у магазині. Зловмисник був ліквідований бійцями спецпідрозділу КОРД під час штурму, після того як чинив збройний опір правоохоронцям.

Про шоу: Ліга Сміху

Ліга Сміху — телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не тільки розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" борються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

