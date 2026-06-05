"Не бачу сенсу нам зустрічатися": Путін відповів на лист Зеленського

За словами російського диктатора, до зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

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Путін відповів на лист Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Про що сказав Путін:

Розповів про прохання Зеленського провести особисту зустріч

Скритикував публічне обговорення переговорів

Заявив про необхідність узгодити умови заздалегідь

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував лист українського президента Володимира Зеленського, в якому той закликає розпочати особисті переговори про припинення війни.

Під час виступу на ПМЕФ Путін заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із Зеленським.

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"Три тижні тому один із представників наших бізнес-кіл зателефонував мені і поставив запитання. Сказав: "Володимире Володимировичу..." В принципі, цю людину знаю дуже давно, у нас немає таких близьких контактів, але я йому довіряю, він порядна людина. Подзвонив і каже: "Володимире Володимировичу, мене запрошують до Києва". Я кажу: "Ну, будь ласка, їдьте. А я тут до чого?" "Ну, я хотів обов'язково вам про це... про це повідомити, тому що напевно йтиметься про якісь питання, пов'язані з відносинами між двома країнами", — сказав він.

Нібито потім цей бізнесмен поїхав до Києва і зустрівся із Зеленським.

"Повернувся, я з ним зустрівся. Ну, крім всякої дрібниці, найголовніше — пан Зеленський просив про зустріч. Я кажу: "Я ніколи не відмовлявся". Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати", — додав він.

Судячи з усього, Путін образився на згадку Зеленським про його вік. Самого президента України він називав "автором листа".

"По-перше: він згадав там, автор листа, про мій вік. Значить, ну що можна сказати? Звичайно, про вік повинні думати всі. Але мені здається, що в моєму віці й багато інших політичних діячів виконують свої функції. І деякі старші за мене. Головне — це не вік... Це... Це дуже... Це... Це насправді, безумовно, важливо, але головне — це не вік. Головне — дієздатність і працездатність. І деякі мої колеги, які, повторюю, старші за мене, але вони демонструють достатню... достатню енергію", — сказав Путін.

За словами російського диктатора, перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

"Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони — зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості", — заявив Путін.

Мирні переговори — останні новини за темою

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про призупинення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, зазначивши відсутність прогресу, однак висловив готовність повернутися за наявності реальних перспектив. Він також спростував, що США нібито чинили тиск на Київ у переговорному процесі, і підкреслив, що ця війна може бути завершена лише за допомогою дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський обговорив формат Е3 з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, підкреслюючи важливість підтримки з боку Європи у мирних переговорах. Він очікує відповіді США щодо можливих нових зустрічей, зазначаючи, що Вашингтон зараз зосереджений на ситуації з Іраном і це впливає на динаміку переговорного процесу

Як раніше повідомляв Главред, Марко Рубіо розповів, що після телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим отримав послання від президента Росії Володимира Путіна, адресоване президенту США Дональду Трампу, і вже передав його.

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