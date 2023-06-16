"Дві доби боровся з повінню": на Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожай

Фермер і його працівники з тракторами і лопатами виступили проти масштабної стихії після підриву окупантами Каховської ГЕС.

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На Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожай/ скрін

У Херсонській області фермер героїчно врятував свій майбутній урожай від масштабної стихії, яка наближалася. Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС на земельні ділянки, де росли кавуни, морква, огірки та багато іншого, насувалася велика вода.

Фермер не опустив руки, а почав захищати майбутній урожай разом з працівниками свого фермерського господарства. Про це розповів аграрій Віктор Свідерський, показавши відповідне відео.

За допомогою трактора фермер рив вали біля свого поля, а там, де вода все одно переливалася, працівники підкидали землю лопатами.

"Друзі, хочу показати, як фермер боровся з повінню після підриву Каховської ГЕС. Ви бачите, який вал зробив. Там далі йде Буг, і Буг дійшов майже поверх цього валу. У деяких місцях переливався, хлопці з лопатами, трактор – нагортали, далі підкидували. Тут всюди повністю стояла вода, на поле вода не зайшла, до кавунчиків не дістала. Там далі морква іде, огірки... До поля вода не дістала", – розповів Свідерський.

Він зазначив, що фермер зі своїми працівниками так боролися дві доби, а потім довелося добу відсипатися.

Також аграрій показав траншею, яку фермер вирив біля свого поля. Він зазначив, що перша "лінія оборони" була аж за посадкою.

"Фермер проривав траншеї плугом. Далі хлопці з лопатами закривали діри, копали ями, і трактори тут копали такий величезний вал", – розповів Свідерський.

На Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожай/ скрін

Дивіться відео, як фермер героїчно врятував свій урожай на Херсонщині від повені:

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Місцеві мешканці на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Як затоплення вплине на урожай кавунів

Аграрії зазначали, що підрив дамби Каховської ГЕС серйозно вплине на кількість кавунів, які можуть зібрати аграрії на Херсонщині цього року. Фермери на деокупованій частині Херсонської області цієї весни висадили баштанні. Проте урожай, який вдасться зібрати, може бути набагато меншим від очікуваного через підтоплення територій, заявив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

Експерт ринку сільськогосподарської продукції, голова БО "Борщ" Віталій Іванков зазначав, що нинішній урожай кавунів на затоплених територіях практично змило. Зовсім без кавунів українці не залишаться. Їх вирощують у Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однак смак все одно не той, сказав він.

Дивіться відео про те, як у Херсоні відступає вода:

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