Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

Армія Росії посилила тиск. За добу відбулося 132 бойові зіткнення.

Армія РФ просунулася у двох напрямках / Колаж: Главред, фото: DeepState, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Коротко:

Армія РФ просунулася в Донецькій та Запорізькій областях

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 132 бойові зіткнення за минулу добу

Ситуація на фронті залишається напруженою

Російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив пізно ввечері 14 січня і опублікував свіжі карти.

Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське і Яблонівка в Донецькій області.

Залізнянське / Карта DeepState

Яблонівка / Карта DeepState

Також було зафіксовано просування в районі Степногорська в Запорізькій області.

Степногорськ / Карта DeepState

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Вранці 15 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу було зафіксовано 132 бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 84 артилерійські системи, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 929 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 187 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Звіт ЗСУ про втрати армії РФ / Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

Як писав Главред, українські захисники завдали відчутних втрат російським військам, знищивши шість різних зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового і Запоріжжя.

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, Гуляйполе знаходиться в "сірій зоні", де тривають активні бойові дії.

Путін встановив новий термін захоплення Донбасу: які шанси армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Як заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, Путін дав своїй армії час до 1 квітня.

Світан підкреслив, що за відсутності обвалу української оборони Росія не здатна виконати поставлене завдання в визначені терміни.

За його словами, Сили оборони України займають вигідні висоти, а агломерація Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка фактично перетворена на потужний укріплений район з великими промисловими зонами.

"Це серйозний укріпрайон, який швидко захопити фактично неможливо", - каже Світан.

На його думку, навіть за нинішніх темпів наступу Росії знадобиться не менше 3-4 років, щоб повністю захопити Донецьку область.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

