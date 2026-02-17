Рус
Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

Анна Косик
17 лютого 2026, 12:45
Авто, в якому їхали працівники ТЕС, вигоріло до тла.
удар по машине энергетиков, свеча
Внаслідок удару є жертви та поранений / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DSNSDon/

Основне:

  • Російський дрон атакував авто працівників однієї з ТЕС
  • Внаслідок атаки загинуло троє людей

Вранці 17 лютого БпЛА країни-агресорки Росії атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, троє працівників загинули внаслідок атаки. Некрасов наголосив, що цей удар став черговим нагадуванням, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях.

відео дня

В ДСНС також додали, що автівку з працівниками ТЕС атакував FPV-дрон у Миколаївці Краматорського району. Там підтвердили, що є три жертви та один постраждалий.

  • Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС
    Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС фото: facebook.com/DSNSDon/
  • Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС
    Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС фото: facebook.com/DSNSDon/
  • Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС
    Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС фото: facebook.com/DSNSDon/
  • Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС
    Наслідки атаки росіянами машини з працівниками Слов'янської ТЕС фото: facebook.com/DSNSDon/

"На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля. Ворог продовжує безжально обстрілювати цивільне населення прифронтових громад. Кожен день зволікання може стати фатальним — не ризикуйте життям, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів", - додали рятувальники.

Нагадаємо, Главред писав, що у січні поточного року екс-глава НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув внаслідок ураження струму на одній із підстанцій. Це сталося після того, як він вирішив особисто координував роботи з відновлення на одному з енергооб’єктів, який нещодавно зазнав ворожої атаки.

Раніше також повідомлялося, що під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Напередодні, 25 грудня 2025 року, внаслідок російської атаки по теплоелектростанціях ДТЕК загинув 51-річний енергетик Дмитро Петленко. Його тіло виявили під завалами без ознак життя.

Читайте також:

Про персону: Артем Некрасов

Артем Некрасов — український державний службовець, юрист, фахівець у сфері енергетики, перший заступник Міністра енергетики України. З 19 листопада 2025 по 14 січня 2026 року тимчасово виконував обов'язки Міністра енергетики України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ТЕС новини України енергетика атака дронів FPV
