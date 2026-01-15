'Нептуни' і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

Поки частина росіян сиділа без світла, інші чули гучні вибухи.

Що відомо про наслідки атаки дронів і ракет на Росію / Колаж: Главред, фото: rnbo.gov.ua, t.me/exilenova_plus

Головне:

Понад 30 дронів атакували Росію

На Брянську область окрім безпілотників летіли й ракети "Нептун"

Україна ймовірно атакувала Невинномиський Азот

З вечора 14 січня на території країни-агресорки Росії було неспокійно через атаку безпілотників. У Міноборони РФ повідомили про нібито збиття 34 дронів, більшість з яких атакували Ростовську область.

Також безпілотники помітили над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями, а також акваторією Азовського моря.

Що відомо про атаку на Брянську область

Вночі горезвісна російська ППО працювала над тим, щоб збити не лише дрони, але й ракети над Брянською областю. Про це, принаймні, стверджує місцева влада, за інформацією якої на область летіли українські ракети "Нептун".

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Губернатор Олександр Богомаз повідомив про нібито збиття 6 безпілотників та 2 керованих ракет великої дальності.

"Внаслідок відбиття атаки у Брянському районі пошкоджено скління у багатоквартирному будинку, фасад та скління адміністративної будівлі. У Фокінському районі міста Брянська пошкоджено фасад та покрівлю у житловому будинку", - додав чиновник.

Що відомо про атаку на Оренбурзьку область

У Мережі також з'явилися кадри, що підтверджують атаку на місто Орськ. Так, за інформацією Exilenova+, на підстанції прогримів вибух, після чого без світла залишилася половина міста.

Що відомо про атаку на Ставропольський край

Гучно цієї ночі було і в місті Невинномиськ. Над ним у небі здійнялися стовпи диму. За інформацією Telegram-каналів, є висока ймовірність що Сили Оборони повторно влупили по хімічному підприємству Невинномиський Азот.

Експерт анонсував серйозні удари по території Росії

Главред писав, що голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що Україна активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП в Україні відкрилися нові перспективи. За його словами, внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що СБУ нанесла удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро". В результаті влучань на об'єкті спостерігалися серія гучних вибухів та пожежа.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Цей об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Напередодні у Краснодарському краї після повідомлення про небезпеку БПЛА та навіть ракетну небезпеку, росіяни заявили, що, попередньо, ціллю дронів був НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

