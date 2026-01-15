Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

Анна Косик
15 січня 2026, 09:59
1040
Поки частина росіян сиділа без світла, інші чули гучні вибухи.
ракета Нептун, последствия удара по Ставропольськом краю
Що відомо про наслідки атаки дронів і ракет на Росію / Колаж: Главред, фото: rnbo.gov.ua, t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Понад 30 дронів атакували Росію
  • На Брянську область окрім безпілотників летіли й ракети "Нептун"
  • Україна ймовірно атакувала Невинномиський Азот

З вечора 14 січня на території країни-агресорки Росії було неспокійно через атаку безпілотників. У Міноборони РФ повідомили про нібито збиття 34 дронів, більшість з яких атакували Ростовську область.

Також безпілотники помітили над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями, а також акваторією Азовського моря.

відео дня

Що відомо про атаку на Брянську область

Вночі горезвісна російська ППО працювала над тим, щоб збити не лише дрони, але й ракети над Брянською областю. Про це, принаймні, стверджує місцева влада, за інформацією якої на область летіли українські ракети "Нептун".

'Нептуни' і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Губернатор Олександр Богомаз повідомив про нібито збиття 6 безпілотників та 2 керованих ракет великої дальності.

"Внаслідок відбиття атаки у Брянському районі пошкоджено скління у багатоквартирному будинку, фасад та скління адміністративної будівлі. У Фокінському районі міста Брянська пошкоджено фасад та покрівлю у житловому будинку", - додав чиновник.

Що відомо про атаку на Оренбурзьку область

У Мережі також з'явилися кадри, що підтверджують атаку на місто Орськ. Так, за інформацією Exilenova+, на підстанції прогримів вибух, після чого без світла залишилася половина міста.

Що відомо про атаку на Ставропольський край

Гучно цієї ночі було і в місті Невинномиськ. Над ним у небі здійнялися стовпи диму. За інформацією Telegram-каналів, є висока ймовірність що Сили Оборони повторно влупили по хімічному підприємству Невинномиський Азот.

Експерт анонсував серйозні удари по території Росії

Главред писав, що голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що Україна активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР.

А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП в Україні відкрилися нові перспективи. За його словами, внаслідок ударів вглиб РФ Україна може досягати значно кращих результатів.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що СБУ нанесла удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро". В результаті влучань на об'єкті спостерігалися серія гучних вибухів та пожежа.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Цей об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Напередодні у Краснодарському краї після повідомлення про небезпеку БПЛА та навіть ракетну небезпеку, росіяни заявили, що, попередньо, ціллю дронів був НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Нептун війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

10:42Енергетика
"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:59Світ
Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

Останні новини

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиціВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

Реклама
09:59

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:49

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:38

Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

09:26

Готові віддати останнє: астрологи назвали найщедріші знаки зодіаку

09:21

Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

09:20

Олена Зеленська зачарувала своїм новим іміджем - що змінила перша леді

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

08:59

Гороскоп Таро на завтра, 16 січня: Скорпіонам - прохання, Рибам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

Реклама
08:22

Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

08:17

Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з Дмитром Комаровим

08:10

Україна входить у найважчу енергетичну зимуПогляд

07:49

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на КиївФото

07:32

Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

07:30

У Львові - вибух: дрон РФ завдав удару по символічному місцюВідео

06:42

Трамп назвав винуватця у затягуванні війни в Україні, і це не Росія

06:32

Після інтенсивної терапії та операції: Бужинська зробила серйозну заяву

06:10

Зміни у стосунках і доленосні зустрічі: гороскоп для Терезів на січень і лютийВідео

06:10

Ліквідація "тіньового флоту" і трагедія РФПогляд

06:00

Путініст Філіп Кіркоров розповів правду про своїх дітей - деталі

05:42

Ідеальний сніданок за 10 хвилин: рецепт сирного хліба без духовки

04:41

Привласнена історія: які культові фільми СРСР насправді створили українці

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці цуценяти на черевику за 51 секунду

03:30

Біла смуга після хаосу: чотири знаки зодіаку скоро зірвуть великий джекпот

01:55

Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФВідео

00:42

Від основної команди до U-19: зірка "Полісся" вперше прокоментував рішення клубу

14 січня, середа
23:26

Дружина Притули вперше за довгий час вийшла на зв'язок і зробила заяву

23:22

Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

23:05

"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

Реклама
22:54

Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

22:52

Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в УкраїніФото

22:15

"Танці з зірками" повертаються - коли глядачі побачать шоу

22:00

В цю гру можна грати вдвох: Росії загрожує енергетичний колапсПогляд

21:29

Косметику потрібно негайно викинути: чотири ознаки прострочення

21:19

НУШ змінює старшу школу: що буде з селами, ліцеями та предметами

21:18

Якими будуть відключення світла під час надзвичайного стану в енергетиці: що чекає Україну

21:00

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січняФото

20:49

40 годин чи за ставкою: скільки насправді має працювати вчитель на канікулах

20:46

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти