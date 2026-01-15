Рус
Читати російською
Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на Київ

Анна Ярославська
15 січня 2026, 07:49оновлено 15 січня, 08:47
Наслідки ворожого удару зафіксували в Солом'янському районі столиці.
Атака дронів
Вранці 15 січня дрони атакували столицю України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Вранці в Києві працювали сили ППО
  • Уламки впали на житловий будинок

Вранці 15 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. У столиці було чутно роботу сил ППО.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні КМВА о 06:41.

відео дня

Пізніше в Київській міській адміністрації повідомили, що в Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

  • Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026
    Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026
    Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026
    Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026
    Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026
    Наслідки атаки на Київ вранці 15 січня 2026 Фото: ДСНС Києва

Оновлено. У ДСНС пізніше уточнили, що у Солом'янському районі внаслідок влучання уламків БПЛА у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м. Подальшого горіння не виникло.

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеженню технічних поверхів.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на Київ
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

РФ готує новий потужний удар по Києву - що відомо

14 січня моніторингові канали повідомляли, що Росія готує новий масований ракетний удар по Києву та області без залучення стратегічних бомбардувальників. Атака може відбутися впродовж найближчих трьох діб, тобто якраз під час сильних морозів у столичному регіоні.

"Мета ворожої атаки - повністю знищити об'єкти енергетики та об'єкти теплопостачання для населення", - підкреслили монітори.

13 січня моніторингові канали вже попереджали, що Росія готується завдати нового масового ракетного удару по Україні. Окупанти запланували передислокацію дев'яти стратегічних бомбардувальників.

"Ймовірно, основний напрямок удару – цілі на Заході України", – йшлося в повідомленні.

Атака на Львів 15 січня - новини

Як писав Главред, вранці 15 січня у Львові прогриміли вибухи. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним все гаразд.

Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках поруч - зокрема, в корпусі політехніки і житлових будинках.

У чому мета нових масових атак РФ: думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що головною метою російських атак залишається столиця України.

"Вони хочуть вимкнути Київ повністю. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури і високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

