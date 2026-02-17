Рус
"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

Христина Трохимчук
17 лютого 2026, 12:17
Співачка розповіла про початок стосунків із коханим.
Українська співачка Аліна Гросу виклала в Instagram фотографії з коханим і вперше розповіла про початок їхніх стосунків. Артистка зізналася, що чоловікові довелося її домагатися.

Гросу відповіла на запитання підписників і поділилася, чому не показує обличчя свого коханого. Співачка пожартувала, що не збирається сватати його конкуренткам. Аліна підкреслила, що в житті пара не ховається і їх часто бачать разом, але в соцмережах вона продовжує приховувати обличчя обранця, хоч і опублікувала спільне фото.

"Та що мені його показувати? Я що, повинна його сватати? У нього немає соцмереж і я поважаю його вибір. Ми з ним не ховаємося в житті, на вулицях нас постійно бачать разом. Але поки що на своїй сторінці я хочу, щоб все залишилося, як є", — висловилася артистка.

Також співачка розповіла про те, як починалися стосунки пари. Аліна зізналася, що чоловікові довелося домагатися її уваги. Обранець підтримував співачку під час проблем у попередніх стосунках.

"Я довго тупила, а він почав домагатися за півроку до стосунків точно. То він рятував мене, коли колишній зраджував, і зривався підтримати хоч вдень, хоч вночі. То літав до мене на обід в Європу, коли я перекладачем їздила з батьками туди. І у мене вже друзі та тато з мамою говорили: "Щось тут нечисто". Я говорила: "Це він така хороша людина, і у нас нічого не було". Я йому говорила: "Ой, ти такий хороший друг, що не хочу нашу дружбу псувати" — поділилася Гросу.

Як зауважила Аліна, зараз у їхніх стосунках настала справжня гармонія. У пари збіглися навіть інтереси — Гросу розкрила, що коханий дуже любить музику і допомагає їй.

"Він грає на музичних інструментах і має кайфовий тембр голосу. Коли я пишу пісні, то прошу його підібрати мені гармонію на гітарі. У нашому будинку багато музичних інструментів, і він часто вечорами грає і співає", — розповіла співачка.

Хто таємний чоловік Аліни Гросу

Чутки про таємне весілля Аліни Гросу з російським актором Романом Полянським не вщухають, адже пара перебувала в романтичних стосунках ще до початку повномасштабної війни. Незважаючи на те, що співачка намагається не афішувати особисте життя, шанувальники впевнені: саме Роман став тим самим таємничим обранцем, від якого вона чекає дитину.

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Галина Безрук, яка прославилася завдяки серіалу "Будиночок на щастя", віддала перевагу кар'єрі в РФ вірності рідній країні. Стало відомо, як зараз живе зрадниця України і що відбувається в її особистому житті.

Також український ведучийТимур Мірошниченко згадав епізод своєї кар'єри, пов'язаний з путіністом Філіпом Кіркоровим. Під час однієї з репетицій з Ані Лорак Тимур опинився в незручній ситуації з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Вас може зацікавити:

Про особу: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

