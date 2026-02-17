Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

Коротко:
- Що сказав нарколог про стан Топалова
- Як він зараз виглядає
Російський чоловік зрадниці Регіни Тодоренко, яка нещодавно намагалася отруїти людину, потрапив у поле зору нарколога.
Як пишуть російські пропагандисти, в 2000-х, Влад Топалов активно вживав заборонені речовини і був залежним від них. Тепер же нове фото, яке з'явилося в соціальних мережах, змусило шанувальників багатодітної пари думати, що чоловік зрадниці повернувся до старих звичок.
Так, на новому фото Топалов виглядає просто жахливо. У нього темні кола під очима і запалі щоки. В цілому він виглядає хворобливо і нездорово, дуже нагадуючи свій образ за часів "веселого життя".
Занепокоєні за здоров'я російської зірки пропагандисти звернулися за коментарем до лікаря-нарколога.
За словами нарколога і психіатра Василя Шурова, який особисто знайомий з Топаловим, у росіянина все добре, він нібито просто сидить на суворій дієті і займається в тренажерному залі.
"Ми періодично спілкуємося, у нього все добре, великі плани. Він вживав дуже давно, і вже давно тверезий", - підсумував лікар.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська ведуча і активістка Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото своєї старшої дочки Нани Хромаєвої. На своїй сторінці в Instagram, ведуча показала сімейне фото разом з чоловіком і дочкою, таким чином привітавши її з днем народження.
Напередодні відомий український ведучий Тимур Мірошниченко згадав епізод своєї кар'єри, пов'язаний з путіністом Філіпом Кіркоровим.
Вас також може зацікавити:
- "Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео
- "Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко з'явилася серйозна проблема
- "Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації
Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред