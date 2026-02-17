Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

Російський нарколог прокоментував стан росіянина і чоловіка Тодоренко Влада Топалова.

Чоловік Тодоренко схожий на наркомана / Колаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Російський чоловік зрадниці Регіни Тодоренко, яка нещодавно намагалася отруїти людину, потрапив у поле зору нарколога.

Як пишуть російські пропагандисти, в 2000-х, Влад Топалов активно вживав заборонені речовини і був залежним від них. Тепер же нове фото, яке з'явилося в соціальних мережах, змусило шанувальників багатодітної пари думати, що чоловік зрадниці повернувся до старих звичок.

Так, на новому фото Топалов виглядає просто жахливо. У нього темні кола під очима і запалі щоки. В цілому він виглядає хворобливо і нездорово, дуже нагадуючи свій образ за часів "веселого життя".

Топалов налякав зовнішнім виглядом / Фото 7Дней

Занепокоєні за здоров'я російської зірки пропагандисти звернулися за коментарем до лікаря-нарколога.

За словами нарколога і психіатра Василя Шурова, який особисто знайомий з Топаловим, у росіянина все добре, він нібито просто сидить на суворій дієті і займається в тренажерному залі.

"Ми періодично спілкуємося, у нього все добре, великі плани. Він вживав дуже давно, і вже давно тверезий", - підсумував лікар.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов виховують трьох дітей/ фото: t.me/todorenkoregina

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

