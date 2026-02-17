Він тероризує: дружина Ігоря Ніколаєва поскаржилася на кошмари в особистому житті

Юлія Проскурякова поскаржилася на чоловіка і звернулася за допомогою до шанувальників.

Ігор Ніколаєв та Юлія Проскурякова познайомилися на концерті/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова

Дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, співачка Юлія Проскурякова несподівано поскаржилася на проблеми.

Як пишуть російські пропагандисти, Проскурякова повідомила про таємного переслідувача, який перетворює її приватне життя на справжній кошмар. Вона розповіла, що маніяк у її житті з'явився в 2001 році.

Проскурякова і Ніколаєв виховують дочку / Фото Рopcake

Спочатку невідомий користувач писав їй в особисті повідомлення з проханням про автограф в соціальній мережі. Після того, як сталкер отримав відмову, його дії стали більш наполегливими. Він щоразу змінював акаунт і починав писати артистці від нового імені.

"Був Богданом Узовим, потім Олегом Воронковим, потім Анною Кузьміною, а зараз він сценарист на ім'я В'ячеслав. Це одна і та ж людина!", — розповідає дружина Миколаєва.

Ігор Ніколаєв і Проскурякова разом співають / Фото 7Дней

Йому також вдалося дістати контакти близьких родичів і друзів, яким він дзвонить, вигадуючи різні історії про себе.

Історія кохання Миколаєва і Проскурякової

26-річна Проскурякова познайомилася з 45-річним Миколаєвим на одному з його концертів. Вона простягнула композитору альбом для автографа. Миколаїв швидко звернув увагу на молоду артистку і почав допомагати їй будувати кар'єру. Допомога в просуванні переросла в шлюб.

Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Миколаїв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

