Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

Анна Косик
13 січня 2026, 10:22оновлено 13 січня, 11:00
СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу РФ.
шахед, завод в Таганроге
Україна нанесла удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що повідомили в СБУ:

  • Українські дрони атакували Таганрог
  • Внаслідок атаки виникла пожежа на заводі "Атлант Аеро"
  • Обсяги виробництва дронів в РФ знизяться

У місті Таганрог Ростовської області країни-агресорки Росії уражено завод з виробництва дронів. Про деталі успішної операції розповіли у Службі безпеки України.

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України нанесли удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро". В результаті влучань на об'єкті спостерігалися серія гучних вибухів та пожежа.

Чим займається уражений російський завод

В СБУ зазначили, що на "Атлант Аеро" відбувається повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон".

Внаслідок ураження заводу обсяги виробництва дронів знизяться, а технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників послабляться.

"Кожна зупинена лінія виробництва — це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки", - наголосили в СБУ.

Сили оборони атакували не лише російський Таганрог

У Генштабі ЗС України також підтвердили удар по заводу в Таганрозі у ніч на 13 січня. Там зазначили, що масштаби збитків уточнюються.

Крім того, цієї ночі уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях України. У Запорізькій області під удар Сил оборони потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор", ЗРК "Тунгуска", радіолокаційна станція П-18-2 "Прима" та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

"На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне). Результати уточнюються", - додали у Генштабі.

Чи може Україна влаштувати масштабний блекаут в РФ - думка експерта

Главред писав, що експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах.

За умови наявності необхідних засобів ураження випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Масове проривання ППО здатне призвести до серйозних уражень, однак для цього необхідно істотно послабити протиповітряну оборону.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під ураження нещодавно потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Цей об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Раніше, з метою зниження наступальних можливостей РФ, підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області РФ.

Напередодні Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

