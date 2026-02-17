Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"

Оля Цибульська мріє про сестричку для Нестора.

Оля Цибульська діти - співачка зробила заяву про другу вагітність / колаж: Главред, фото: facebook.com/Cybulskaya

Оля Цибульська планує другу вагітність

Зірка вже виховує 11-річного сина

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська будує глобальні плани на майбутнє. Про творчі ідеї вона регулярно розповідає в соціальних мережах, проте про особисте говорить нечасто - її сімейне життя з бізнесменом Сергієм Грисюком залишається "за кадром".

Однак нещодавно артистка зробила гучну заяву, яка стосується і її чоловіка, і їхнього 11-річного сина Нестора. Цибульська серйозно планує другу вагітність. Раніше вона відкладала рішення дитячого питання через страхи перед реаліями війни.

Тепер Оля готова залишити на час кар'єру і піти в декретну відпустку, коли настане довгоочікувана вагітність. Про це вона заявила на своєму концерті. У березні, після наступного виступу, співачка планує зайнятися цим впритул.

"Я собі пообіцяла, коли вдасться, то я піду другий раз і декрет", - цитує Олю Цибульську канал "Сцена подій".

Оля Цибульська діти - співачка зробила заяву про другу вагітність / фото: facebook.com/Cybulskaya

Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

