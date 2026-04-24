У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

Коротко:
- У Києві оголошено повітряну тривогу
- По дронах працює ППО
- Окупанти хочуть виснажити протиповітряну оборону
Вранці в п'ятницю, 24 квітня, у Києві та інших регіонах України оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У столиці чутні звуки вибухів - працюють сили ППО.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, сили ППО працюють над ворожими БПЛА на Оболоні.
"Перебувайте в укриттях", — закликав чиновник.
Як повідомляє моніторинговий канал Стратегічна авіація РФ, ворог протягом дня запланував використати орієнтовно 355 одиниць ударних БПЛА (більшість — імітатори). Ймовірна мета ворога — розвантажити ППО перед масованою ракетною атакою.
О 09:49 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
О 09:55 Кличко повідомив, що уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі - на територію нежитлової забудови та у водойму.
Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини
Як писав Главред, в ніч на 24 квітня армія РФ завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є "прильоти" в кілька житлових будинків і постраждалі. Двоє людей загинули.
Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, екіпаж її ліквідував
У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Двоє людей загинули, ще вісім – отримали поранення.
Вранці 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро – у місті прогриміли вибухи. Сталося кілька пожеж. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
