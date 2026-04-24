У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

Сьогодні окупанти планують задіяти приблизно 355 ударних БПЛА.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-vzryvy-rabotaet-pvo-chto-izvestno-ob-atake-rf-10759160.html Посилання скопійоване

Київ — під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: Держнадзвичайна служба, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Києві оголошено повітряну тривогу

По дронах працює ППО

Окупанти хочуть виснажити протиповітряну оборону

Вранці в п'ятницю, 24 квітня, у Києві та інших регіонах України оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У столиці чутні звуки вибухів - працюють сили ППО.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, сили ППО працюють над ворожими БПЛА на Оболоні.

відео дня

"Перебувайте в укриттях", — закликав чиновник.

Як повідомляє моніторинговий канал Стратегічна авіація РФ, ворог протягом дня запланував використати орієнтовно 355 одиниць ударних БПЛА (більшість — імітатори). Ймовірна мета ворога — розвантажити ППО перед масованою ракетною атакою.

Карта тривог станом на 09:24 / Фото: t.me/alarmua

О 09:49 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

О 09:55 Кличко повідомив, що уламки БпЛА впали на двох локаціях у Соломʼянському районі - на територію нежитлової забудови та у водойму.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 24 квітня армія РФ завдала удару по житлових кварталах Одеси. Є "прильоти" в кілька житлових будинків і постраждалі. Двоє людей загинули.

Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, екіпаж її ліквідував

У ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Двоє людей загинули, ще вісім – отримали поранення.

Вранці 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро – у місті прогриміли вибухи. Сталося кілька пожеж. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред