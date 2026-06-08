"Є любов": 49-річний відомий співак живе з мамою та назвав причину

El Кравчук мешкає разом із 86-річною мамою.

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EL Кравчук — чому живе з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, EL Кравчук

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EL Кравчук розповів про свою маму

Чому вони досі живуть разом

Відомий український співак EL Кравчук відверто розповів про свої стосунки з мамою. В інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" він зізнався, чому досі ділить з нею житлову площу.

За словами EL Кравчука, після смерті батька у 2022 році його 86-річній матері було складно впоратися з болем втрати. Знаменитий син вирішив підтримати її, і з тих пір сім'я живе разом. Як зізнався співак, це не доставляє йому незручностей.

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EL Кравчук - особисте життя / фото: instagram.com, EL Кравчук

"Їй 86 років. Я повинен вже бути їй помічником, опорою. Бути поруч. Складно, коли 60 років люди були разом, а тепер їй доводиться бути одній. Але ж я є, і є любов, а це дуже класно. У неї дуже класний характер", — розповів виконавець.

EL Кравчук розповів, що мама народила його не в молодому віці і завжди підтримувала з сином теплі стосунки. Незважаючи на підлітковий бунт, який не оминув зірку, мама завжди була поруч.

Як виглядає мама EL Кравчука / фото: instagram.com, EL Кравчук

"У нас зв'язки ніколи не порушувалися. Мабуть, тільки трохи на самому початку моєї кар'єри, коли я був дуже самостійним. Я хотів бути самостійним. І ця моя самостійність, вона була просто написана на лобі. Я хочу все робити сам, але я завжди відчував підтримку, і мама завжди була моєю подругою, хоча вона народила мене дуже пізно – близько 40", — висловився EL Кравчук.

Інфографіка EL Кравчук / Інфографіка EL Кравчук рос

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Про персону: EL Кравчук EL Кравчук — український співак, актор і телеведучий. У 1995 році подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". У 2003 році Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер — Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Нідерландах, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії, повідомляє Вікіпедія.

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