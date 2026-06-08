Скандал між Польщею та Україною через УПА: до чого публічно закликав Туск

Туск наголосив, що у продовженні співпраці зацікавлені обидва народи, тоді як конфлікт – в інтересах Москви.

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Туск звернувся до Зеленського і Навроцького / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Туск закликає президентів України й Польщі до прямого діалогу

Конфлікт щодо УПА загрожує єдності союзників

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск публічно закликав президентів України та Польщі провести прямий діалог на тлі загострення суперечки, спричиненої перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

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Свою заяву він оприлюднив у соцмережі Х, наголосивши:

"Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до Президентів Навроцького і Зеленського з проханням про пряму та щиру розмову. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози".

Туск підкреслив, що нинішня напруга несе ризики для двосторонніх відносин, які роками будувалися на взаємній підтримці та спільному розумінні загроз. Він зауважив, що саме відверта розмова між президентами може зняти емоційне напруження та повернути дискусію в конструктивне русло.

Які наслідки конфлікту він вбачає?

Прем’єр наголосив, що і українці, і поляки зацікавлені у продовженні співпраці, тоді як будь-яке загострення суперечок працює на користь Кремля. За його словами, Москва отримує вигоду від будь-яких тріщин у єдності союзників, особливо в умовах триваючої війни проти України.

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА": що відомо

Як писав раніше Главред, МЗС України відреагувало на невдоволення Польщі через присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" почесного найменування на честь героїв УПА. Очільник відомства Андрій Сибіга пояснив, що рішення було ініціативою самих військових і спрямоване на вшанування борців проти російського панування, а не на загострення відносин із Варшавою.

Міністр наголосив, що українські захисники сьогодні виконують ключову роль у стримуванні російської агресії, а тому "заслуговують на безумовну повагу". Він підкреслив, що історичні питання мають залишатися у площині фахових дискусій, тоді як державам слід уникати емоційних оцінок, здатних нашкодити партнерству.

Сибіга також підкреслив, що Київ і Варшава вибудували конструктивний діалог, який необхідно зберегти в умовах нових загроз з боку Росії. Україна, за його словами, прагне продовжувати співпрацю з Польщею на основі взаємної довіри та спільних безпекових інтересів.

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Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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