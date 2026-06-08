Долар побив новий історичний рекорд, а євро сильно впав: курс валют на 9 червня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 9 червня.

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Курс валют на 9 червня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в матеріалі:

Яким буде курс долара 9 червня

Наскільки зміцнив свої позиції євро

Який курс злотого втановлено на 9 червня

На вівторок, 9 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар різко пішов угору, встановивши новий історичний максимум. Євро ж дещо подешев. Злотий також показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 9 червня

Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,51 гривень за долар. Таким чином американська валюта посилила свої позиції на 16 копійок, порівняно з понеділком, 8 червня.

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Курс євро на 9 червня

Курс євро продемонстрував значний спад відносно гривні. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,35 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 28 копійок.

Курс злотого на 9 червня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 9 червня на порівняно з 8 червня на 9 копійок - до 12,10 гривні.

Курс валют 8 червня / Інфографика: Главред

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу.

За його прогнозом, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав раніше Главред, НБУ встановив новий офіційний курс долара на 8 червня на рівні 44,35 грн за долар, що свідчить про незначне укріплення гривні.

Раніше повідомлялося, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу. Попри воєнні та енергетичні ризики, гривня має достатню підтримку. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий у коментарі Главреду.

Банкір раніше говорив, що у червні валютний ринок України збережеться відносно стабільним, незважаючи на воєнні ризики. Очікувані коливання долара будуть у межах 43,8-44,8 грн/долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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