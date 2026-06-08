Вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців: поліція викрила псевдоволонтера

Чоловік говорив, що військовий нібито знайшовся та перебуває на лікуванні.

https://glavred.net/ukraine/treboval-dengi-u-semey-propavshih-boycov-policiya-razoblachila-psevdovolontera-10771310.html Посилання скопійоване

На Тернопільщині затримали псевдоволонтера / колаж: Главред, фото: facebook.com/gynp.ternopil, tp.npu.gov.ua

Коротко:

Псевдоволонтер видурив гроші у матері зниклого бійця

Пенсіонерка віддала шахраю 70 тис. грн і 2 тис. доларів

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру

На Тернопільщині псевдоволонтера підозрюють у шахрайському вимаганні чотирьох тисяч доларів у матері зниклого безвісти військовослужбовця на лікування її сина. Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Зазначається, що до 78-річної мешканки одного із сіл приїхав невідомий чоловік. Він представився волонтером, показав посвідчення та повідомив, що її син нібито знайшовся та перебуває на лікуванні на тимчасово окупованій території.

відео дня

Псевдоволонтер запевнив жінку, що може передати синові особисті речі та посприяти в лікуванні. Для цього, мовляв, необхідно підготувати передачу і зібрати 4 тисячі доларів на медичні потреби. Потерпіла таких коштів не мала, тому віддала все, що вдалося зібрати за роки, а це - 70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів.

"Поки жінка складала речі для передачі, незнайомець поцікавився, де проживає ще одна місцева мешканка, син якої також вважається зниклим безвісти. Він повідомив, що має і для неї хороші новини. Чоловік зустрівся і з другою жінкою, однак у цей час перша потерпіла зателефонувала та повідомила, що вже підготувала сумки й гроші. Шахрай повернувся, забрав передачу та заощадження, після чого зник. До другої потенційної жертви він більше не навідувався. Лише згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою афериста, який скористався її болем та надією на повернення рідних, і звернулася до поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Він родом із Миколаївської області, але зараз проживав у матері в Чортківському районі.

Відомо, що фігурант неодноразово був судимий за майнові злочини та крадіжки. Також він перебував у розшуку за шахрайство, вчинене на території Миколаївської області у 2025 році.

"Зловмисник після того, як отримав гроші від пенсіонерки, поїхав у сусідню область та придбав авто марки Renault Kangoo. Проте як тільки він повернувся на Чортківщину, його піймали співробітники карного розшуку. Як вийшов на особу потерпілої шахрай не зізнається", - додали у поліції.

Чоловіка затримали відповідно до статті 615 КПК. Фігуранту уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Шахраї - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше фейковий "співробітник СБУ" під психологічним тиском викрав у 79-річного пенсіонера Валерія Пустовойтенка суму у 6,7 млн гривень, погрожуючи кримінальними справами.

У Тернопільській області шахраї ошукали чоловіка на 431 тисячу гривень, застосувавши схему з продажем автівки через інтернет. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Крім того, жителька Тернополя втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку.

Читайте також:

Про джерело: поліція Тернопільської області Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред