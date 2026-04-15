Дрони атакували порти, спалахнули пожежі: наслідки нічної атаки на Одещину

Дрони атакували Одеську область, спалахнули склади та адміністративні будівлі

Коротко:

Під ударом опинилася портова інфраструктура

Виникли пожежі на території об'єктів

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння

Постраждалих і загиблих немає

В ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Про наслідки атаки розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

У ДСНС України підтвердили, що вночі росіяни атакували південь Одеської області ударними безпілотниками

"В результаті влучень виникли пожежі на території портової інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки загорянь. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як писав Главред, в ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Крім того, минулої ночі російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Російські війська тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як повідомили у ЗС ЗСУ, в ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/придушено 309 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Окупанти змінили тактику ударів "Шахедами" Окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш). "На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", — зазначив він.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

