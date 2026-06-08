"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

Квартира музиканта постраждала від атаки Ірану.

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Андрій Макаревич — обстріл Ірану / колаж: Главред, фото: facebook.com, Андрій Макаревич

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Андрій Макаревич з дружиною потрапив під обстріл в Ізраїлі

Що сталося з квартирою співака

Відомий музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз живе в Ізраїлі, дивом вцілів під час іранського обстрілу. Про пережите жахіття розповіла дружина артиста Ейнат Кляйн у Facebook.

За словами обраниці артиста, у момент атаки на Ізраїль вони поверталися з гостей додому. Ейнат розповіла, що почула вибухи прямо над головою. Щоб врятувати свої життя, Макаревич із дружиною лягли на землю і провели там близько години.

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Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн / фото: facebook.com, Ейнат Кляйн

"Вечір ми провели в гостях і, треба сказати, сильно затрималися. Такі моменти сімейної тиші, спокою і позитиву трапляються рідко. Ну, а на зворотному шляху нас чекав чудовий салют з Ірану, прямо над головами. Полежавши хвилин 40 на узбіччі, ми якимись дрібними перебіжками все ж дісталися додому", — поділилася Кляйн.

Випробування артиста на цьому не закінчилися. Виявилося, що від обстрілу постраждав його будинок. Музикант опублікував знімки пошкоджень і замислився над ситуацією у світі.

Будинок Макаревича постраждав від обстрілу / фото: facebook.com, Андрій Макаревич

"До нас вчора прилетіло. Вікна, рами, дах... Нас, на щастя, не було вдома. Цікаво, Трамп справді думає, що з ними можна про щось домовитися? Тобто у нас перемир'я?", — написав Макаревич.

Андрій Макаревич про війну в Україні

Лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич займає послідовну антивоєнну позицію, жорстко засуджуючи російське вторгнення і критикуючи політику Кремля ще з 2014 року. Через свої висловлювання музикант був визнаний у РФ "іноагентом" і емігрував до Ізраїлю. Він відкрито підтримує український народ, засуджує агресію та допомагає постраждалим від війни мирним жителям, однак заявляє, що не спонсорує ЗСУ.

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Про особу: Андрій Макаревич Андрій Макаревич — радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".

Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.

2 вересня 2022 року Мін'юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб — "іноземних агентів".

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