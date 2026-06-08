Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

Христина Трохимчук
8 червня 2026, 16:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Квартира музиканта постраждала від атаки Ірану.
Андрій Макаревич — обстріл Ірану
Андрій Макаревич — обстріл Ірану / колаж: Главред, фото: facebook.com, Андрій Макаревич

Ви дізнаєтеся:

  • Андрій Макаревич з дружиною потрапив під обстріл в Ізраїлі
  • Що сталося з квартирою співака

Відомий музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз живе в Ізраїлі, дивом вцілів під час іранського обстрілу. Про пережите жахіття розповіла дружина артиста Ейнат Кляйн у Facebook.

За словами обраниці артиста, у момент атаки на Ізраїль вони поверталися з гостей додому. Ейнат розповіла, що почула вибухи прямо над головою. Щоб врятувати свої життя, Макаревич із дружиною лягли на землю і провели там близько години.

відео дня
Андрій Макаревич, Ейнат Кляйн
Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн / фото: facebook.com, Ейнат Кляйн

"Вечір ми провели в гостях і, треба сказати, сильно затрималися. Такі моменти сімейної тиші, спокою і позитиву трапляються рідко. Ну, а на зворотному шляху нас чекав чудовий салют з Ірану, прямо над головами. Полежавши хвилин 40 на узбіччі, ми якимись дрібними перебіжками все ж дісталися додому", — поділилася Кляйн.

Випробування артиста на цьому не закінчилися. Виявилося, що від обстрілу постраждав його будинок. Музикант опублікував знімки пошкоджень і замислився над ситуацією у світі.

Будинок Макаревича постраждав від обстрілу
Будинок Макаревича постраждав від обстрілу / фото: facebook.com, Андрій Макаревич

"До нас вчора прилетіло. Вікна, рами, дах... Нас, на щастя, не було вдома. Цікаво, Трамп справді думає, що з ними можна про щось домовитися? Тобто у нас перемир'я?", — написав Макаревич.

Андрій Макаревич про війну в Україні

Лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич займає послідовну антивоєнну позицію, жорстко засуджуючи російське вторгнення і критикуючи політику Кремля ще з 2014 року. Через свої висловлювання музикант був визнаний у РФ "іноагентом" і емігрував до Ізраїлю. Він відкрито підтримує український народ, засуджує агресію та допомагає постраждалим від війни мирним жителям, однак заявляє, що не спонсорує ЗСУ.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український виконавець EL Кравчук відверто розповів про стосунки з матір'ю. У своєму недавньому інтерв'ю артист чесно пояснив, з якої причини він досі мешкає з нею під одним дахом.

Також Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, опублікувала романтичне сімейне відео. Спортсмен продемонстрував щире захоплення дружиною, пристрасно поцілувавши її саме в той момент, коли вона намагалася зробити спільне селфі.

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Макаревич

Андрій Макаревич — радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".
Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.
2 вересня 2022 року Мін'юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Андрій Макаревич новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:40Економіка
Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

17:42Україна
В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

17:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

З 1 липня на АЗС запроваджують нові правила: що побачать українські водії

З 1 липня на АЗС запроваджують нові правила: що побачать українські водії

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

Останні новини

18:45

Як ще українською можна назвати Софію: лагідні та сучасні варіанти

18:40

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:29

У Житомирі хочуть різко підвищити один з комунальних тарифів: що відомо

18:12

Небезпечний борг від сусідки: чому позичені курячі яйця не забирають назад

18:02

Чому в СРСР були популярні їдальні: хитрий задум радянської влади розкрито

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
17:42

Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

17:39

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

17:30

В Україні створили дрони, які автономно знищують "Шахеди": Федоров розкрив подробиці

17:21

Фатальна помилка: чому не можна класти телефон під подушку

Реклама
17:20

Тільки не "безіменний": як насправді українською назвати палець для обручки

16:48

Сліди від пальців зникнуть моментально: крутий домашній засіб для поверхонь

16:25

"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

16:23

Скандал між Польщею та Україною через УПА: до чого публічно закликав Туск

16:18

Гороскоп на завтра, 9 червня: Водоліям - прибуток, Рибам - радість

16:08

Долар побив новий історичний рекорд, а євро сильно впав: курс валют на 9 червня

16:03

Дорога мине без інцидентів: що робити, коли закачує в транспорті

15:51

Як виглядати довгоногою моделлю у звичайних джинсах: три секрети стилістівВідео

15:35

"Ввічливі люди так не роблять": Лавров поскаржився на Зеленського

15:29

Вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців: поліція викрила псевдоволонтера

14:59

Рис вийде розсипчастим, як у ресторані: що додати у воду під час варіння

Реклама
14:37

Доходи падають: на скільки зменшилася середня зарплата на Полтавщині

14:05

"Є любов": 49-річний відомий співак живе з мамою та назвав причину

13:55

Як бензин з біоетанолом впливає на двигун авто: нюанси, які слід знатиВідео

13:51

Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

13:47

Як позбутися мошок на кухні за одну ніч: простий трюк зі склянкою

13:29

MRKTNG марафон 2026: як топи ринку визначали орієнтири маркетингу

13:03

Пристрасть і поцілунки: дружина Усика замилувала ніжностями з чемпіоном

13:01

День батька в Україні 2026: коли його відзначають і що подарувати татові

12:46

ЗСУ можуть втратити важливе місто на Донеччині у червні: тривожний прогноз

12:09

Одна помилка може зіпсувати продукти за ніч: як правильно розкласти продукти в холодильнику

11:56

Вартість пального на АЗС піде вниз, але ненадовго: названо період найнижчих цін

11:56

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

11:08

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

11:02

Листя жовтіє не просто так: як зрозуміти, що рослині забагато водиВідео

11:02

"Не надавайте нам люлей": Аліна Гросу показала обличчя синаВідео

10:17

Готував замах на представника ГУР Юсова: у Києві затримали агента РФФото

09:54

Схудлий Іво Бобул вразив мережу своїм виглядом: "Постарів вуйко"

09:46

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є пораненіФото

09:27

Тиждень справжніх щасливців: 5 знаків зодіаку, яким пощастить з 8 по 14 червня

08:55

"Шахед" влучив у хаб "Укрпошти": виникла пожежа, частина посилок знищенаФото

Реклама
08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 червня (оновлюється)

08:42

Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами "євротрійки": названо п’ять умов миру

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Одна людина під завалами: росіяни атакували Конотоп дронами, деталі

07:57

Дрони атакували Новоросійськ: горить найбільше нафтосховище Кавказу

07:05

Візит Абрамовича у Київ: Зеленський розкрив таємну мету олігархаФото

06:23

Пам’ятник Булгакову став питанням безпеки України: Казанський пояснив чомуПогляд

05:55

"Готова використати дитину": Меган Маркл кинула виклик Кейт Міддлтон

05:10

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

04:41

Справжні скарби СРСР: які звичні зараз речі надзвичайно цінувалися в радянські часи

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти