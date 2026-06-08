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Доходи падають: на скільки зменшилася середня зарплата на Полтавщині

Анна Косик
8 червня 2026, 14:37
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З'явилися дані, у яких сферах мешканці Полтавської області заробляють найбільше і найменше.
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Середня зарплата на Полтавщині змінилася / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Середня зарплата у Полтавській області знизилася
  • Найбільші зарплати на Полтавщині отримують працівники добувної промисловості
  • Найменше заробляють працівники освіти, охорони здоров'я та мистецької сфери

На Полтавщині зменшилася середня заробітна плата. Про це свідчать дані Головного управління статистики у Полтавській області. У квітні 2026 року працівники різних сфер на Полтавщині отримували в середньому 24963 гривні.

Місяць до цього, у березні поточного року, в області середня зарплата була на 303 гривні більша. Попри ці показники у деяких сферах середні зарплати таки зростають.

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Кому платять найбільше

Найвищі зарплати у Полтавській області у сферах добувної промисловості і розроблення кар'єрів (36385 гривень), фінансової та страхової діяльності (36002 гривні) та інформації та телекомунікаціях (34944 гривні).

Кому платять найменше

Зарплати у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги залишаються найнижчими на Полтавщині. Працівники отримують менше 18300 гривень щомісяця.

Де зростають зарплати

Попри загальну тенденцію зі зниження середньої зарплати, у сферах будівництва, професійної, наукової та технічної діяльності, державному управлінні та обороні оплата праці зросла.

Чи можуть цьогоріч підвищити зарплати українцям

Главред писав, що за словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, у 2026 році 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників.

Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%. При цьому роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників, старших за 60 років, та молоді без досвіду.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середня зарплата у Житомирській області у квітні 2026 року зросла до 24 162 гривні, піднявшись на 2,1% порівняно з березнем. Показник перевищив мінімальну зарплату у регіоні більш ніж у 2,8 раза.

Раніше стало відомо, що протягом наступних трьох років в Україні очікується поступове зростання середньої заробітної плати до понад 44 тисяч гривень. Уряд також прогнозує поступове уповільнення інфляції протягом цього періоду.

Напередодні повідомлялося, що у квітні 2026 року середня заробітна плата на Тернопільщині зменшилася на 4,4% порівняно з березнем і становила 22 490 гривень.

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Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

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