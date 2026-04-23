У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

Марія Николишин
23 квітня 2026, 08:33
У Росії демонструють незацікавленість у переговорах щодо припинення війни.
Лавров озвучив нові причини війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Лавров звинуватив Україну у "нападі" на духовенство та парафіян УПЦ МП
  • Таким чином Кремль виправдовує вторгнення до України
  • Такі заяви демонструють незмінну відданість Кремля своїм початковим воєнним цілям

Кремль продовжує використовувати наративи про те, що в Україні нібито пригнічуються релігійні свободи, щоб виправдати свою затяжну війну. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на великодньому прийомі у російської православної церкви заявив, що однією з цілей війни Росії в Україні є захист "честі та гідності" громадян Росії, зокрема їхнє право використовувати російську мову та сповідувати православну віру.

Він також додав, що Україна нібито переслідує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) понад десять років, і звинуватив український уряд у захопленні церков та "нападі" на духовенство та парафіян УПЦ МП.

"Кремль давно використовує заяви про нібито дискримінацію російського народу, російської мови та РПЦ в Україні як виправдання для вторгнення до України та для своєї постійної відмови брати участь у добросовісних мирних переговорах", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що саме російська окупаційна влада регулярно здійснює свавільні затримання та вбивства українського духовенства чи релігійних лідерів, а також грабує, паплюжить та навмисно руйнує місця богослужіння.

"Заяви Лаврова демонструють незмінну відданість Кремля своїм початковим воєнним цілям та незацікавленість у переговорах щодо припинення війни", - підкреслюють в ISW.

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін говорив, що в Кремлі нібито є розуміння того, як завершиться війна РФ проти України.

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявляв, що ресурси, щоб продовжувати війну, у Росії, по суті, закінчилися. Зараз там говорять про необхідність додруковувати гроші, щоб якось покрити потреби.

Водночас начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна розраховує, що війна в Україні завершиться до 2030 року, що дасть час Європі підготуватися до можливих загроз з боку країни-агресора Росії.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сергій Лавров війна Росії та України Інститут вивчення війни
