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"Ввічливі люди так не роблять": Лавров поскаржився на Зеленського

Руслана Заклінська
8 червня 2026, 15:35
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У МЗС Росії прокоментували лист Зеленського до Путіна.
'Ввічливі люди так не роблять': Лавров поскаржився на Зеленського
Лавров поскаржився на лист Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Лаврова:

  • Переговори щодо війни в Україні залежать від ситуації на фронті
  • Відкритий лист Зеленського до Путіна був розісланий по всьому світу
  • Путін оцінив листа Зеленського як сигнал, що Україні переговори не потрібні

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні залежать не від дипломатичних контактів, а від ситуації на фронті. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції, передає ТАСС.

За словами Лаврова, лідер РФ Володимир Путін детально висловився на цю тему під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Російський міністр також згадав відкритий лист президента України Володимира Зеленського і поскаржився на те, що він був адресований Путіну, але став публічним.

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"Лист Зеленського був адресований президенту Путіну, але чомусь був розісланий по всьому світу. Так, напевно, ввічливі люди не роблять. Президент оцінив цей лист радше як вказівку на те, що переговори Україні не потрібні", - цинічно заявив Лавров.

Яка мета відкритого листа Путіну — думка експерта

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського адресований не лише російському керівництву, а й міжнародним партнерам України. На його думку, документ також спрямований на руйнування російського наративу про нібито "зрив переговорів з боку України".

"У цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України", - зазначив Шлінчак.

Відкритий лист Зеленського до Путіна - головне

Президент України Володимир Зеленський 4 червня направив відкритий лист Володимиру Путіну із закликом до завершення війни та переходу до прямих переговорів. У документі він наголосив, що ставлення до Путіна в Україні за роки його правління суттєво змінилося, а повномасштабна війна є свідомим політичним вибором російського керівництва, а не наслідком зовнішніх обставин.

Тим часом під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що нібито представник російського бізнесу відвідував Київ і проводив зустріч із Зеленським. Після цього, за його словами, українському президенту нібито передали сигнал про можливість особистої зустрічі.

Путін також зазначив, що Росія не відмовляється від переговорів, однак підкреслив, що "без змістовної підготовки" такі контакти не матимуть результату.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський пізніше заявив, що відмова Путіна від особистої зустрічі для обговорення завершення війни є "слабкою відповіддю" і свідчить про небажання Росії припиняти бойові дії. За його словами, Москва "знову обирає війну", що викликає розчарування міжнародної спільноти.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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