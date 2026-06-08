ЗСУ можуть втратити важливе місто на Донеччині у червні: тривожний прогноз

Критичний момент може настати у розпал літа.

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Україна може втратити Костянтинівку / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

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Експерт прогнозує загострення ситуації на Донеччині

Костянтинівка може опинитися під загрозою вже влітку

Ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, залишається вкрай напруженою. Вже найближчими місяцями ЗСУ можуть залишити один із ключових населених пунктів. Про це сказав експерт Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець у Facebook.

За його словами, йдеться про Костянтинівку, де критичний момент може настати вже у розпал літа.

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"Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня, Костянтинівку Україна втратить", - написав аналітик.

Водночас Машовець не став вдаватися в деталі та писати про причини такого розвитку подій. Однак він запевнив, що детальний розбір ситуації на цьому напрямку оприлюднить зовсім скоро.

"Детальніше в найближчому огляді", - підсумував він.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація в Костянтинівці

Аналітики DeepState заявляли, що російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівському напрямку, поступово розширюючи зону свого впливу навколо міста та створюючи передумови для подальших спроб просування в його межі.

Зокрема, окупаційні підрозділи активізували наступальні дії на південь від Іллінівки.

"У разі контролю над цим районом противник зможе розширити можливості для перекидання піхоти та проведення інфільтраційних операцій у напрямку Костянтинівки", - додають аналітики.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу.

український військовослужбовець з позивним "Аякс" говорив, що з початку весни російська армія посилила наступальні дії на Олександрівському напрямку. Окупаційні сили продовжують концентрувати особовий склад на раніше зайнятих позиціях і роблять спроби просунутися вглиб української оборони.

Водночас заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін відзначив, що хоча руйнування ворожої логістики суттєво знижує боєздатність військ РФ, для звільнення територій цього недостатньо.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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