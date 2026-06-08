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Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

Інна Ковенько
8 червня 2026, 13:51
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У вівторок більшість регіонів України накриють дощі, винятком стануть лише західні області.
Погода в Україні на 9 червня
Погода в Україні на 9 червня / Фото: РБК-Україна

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 9 червня
  • Чи очікувати опади
  • Коли в Україну прийде похолодання

У вівторок, 9 червня, на більшості території України очікуються дощі. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині, тепература повітря протягом дня на заході та сході триматиметься високою - від +25 до +29 градусів. На решті території прогнозується +20…+24 градуси.

відео дня

"Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

У столиці завтра часом дощитиме через проходження атмосферного фронту. Вдень температура становитиме близько +22…+23 градусів.

Коли очікувати похолодання

За прогнозом Наталки Діденко, наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні кілька днів погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле, а також розмиті атмосферні фронти.

За його словами, повітряна маса очікується нестійкою, тому в більшості регіонів час від часу проходитимуть грозові дощі, переважно в денні години.

"Вітер передбачається змінних напрямків, слабкий, проте під час гроз можливі короткочасні шквали", - зауважив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні у понеділок, 8 червня, буде дощовою, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, дощі можуть супроводжуватися грозами, а при грозах можливі шквали і короткочасні сильні зливи.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні найближчими днями буде теплою, а місцями навіть спекотною. Але у західних та північних областях буде прохолодніше.

Водночас, синоптики говорили, що в Одесі та по області у червні буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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