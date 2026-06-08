Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні 9 червня
- Чи очікувати опади
- Коли в Україну прийде похолодання
У вівторок, 9 червня, на більшості території України очікуються дощі. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
За прогнозом синоптикині, тепература повітря протягом дня на заході та сході триматиметься високою - від +25 до +29 градусів. На решті території прогнозується +20…+24 градуси.
"Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
У столиці завтра часом дощитиме через проходження атмосферного фронту. Вдень температура становитиме близько +22…+23 градусів.
Коли очікувати похолодання
За прогнозом Наталки Діденко, наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря.
Якою буде погода в Україні наступного тижня
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні кілька днів погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле, а також розмиті атмосферні фронти.
За його словами, повітряна маса очікується нестійкою, тому в більшості регіонів час від часу проходитимуть грозові дощі, переважно в денні години.
"Вітер передбачається змінних напрямків, слабкий, проте під час гроз можливі короткочасні шквали", - зауважив він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні у понеділок, 8 червня, буде дощовою, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, дощі можуть супроводжуватися грозами, а при грозах можливі шквали і короткочасні сильні зливи.
Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні найближчими днями буде теплою, а місцями навіть спекотною. Але у західних та північних областях буде прохолодніше.
Водночас, синоптики говорили, що в Одесі та по області у червні буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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