"Кріт" у тилу Ахмата та удар по псковських десантниках: що відбувається на фронті

Олексій Тесля
1 травня 2026, 18:45
У Донецькій області в результаті авіаудару Сил оборони знищено групу псковських десантників.
Розкрито важливі зміни на фронті / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Названо ключові "гарячі" напрямки фронту
  • Удар по псковським десантникам на сході
  • "Кріт" з Ахмата допоміг знищити десятки кадирівців
  • Проблемні ділянки фронту — прогноз DeepState

З початку доби, 1 травня, армія країни-агресора Росії 55 разів атакувала позиції Сил оборони України на фронті.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

Ключові "гарячі" напрямки фронту

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів. Одне бойове зіткнення триває досі.
  • На Куп'янському напрямку триває спроба противника просунутися в районі населеного пункту Петропавлівка.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед. Два бойові зіткнення тривають досі.
  • На Слов'янському напрямку ворог провів дві штурмові операції в районах Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення триває досі.
  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися витіснити наших воїнів з займаних позицій. Два бойові зіткнення тривають досі.
  • На Гуляйпольському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває.
Удар по псковських десантниках на сході: що відомо

У центрі населеного пункту Гришино в Донецькій області в результаті авіаудару Сил оборони знищено групу російських окупантів, повідомляє 7 корпус ДШВ.

"Противник продовжує тиск на Гришине, намагаючись прорвати оборону і закріпитися в населеному пункті. В якості укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі.

У відповідь підрозділи в смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ здійснюють розвідку і працюють по скупченню росіян", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що днями Сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника в центральній частині Гришино.

За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, так званих "псковських десантників".

Дивіться відео — удар по псковських десантниках:

"Кріт" з Ахмата допоміг знищити десятки кадирівців — подробиці

Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат", до складу якого входять бійці Ічкерії, спільно з 104-ю бригадою ТРО "Горинь" та підрозділом агентурних операцій ГУР у період з лютого по квітень провели операцію зі знищення військовослужбовців РФ з підрозділу "Ахмат" на Сумському напрямку.

Колишній військовий "Ахмата", з яким було встановлено зв'язок на початку 2025 року, передав ГУР інформацію про плани та наміри ворога. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що він встановив пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном, у приміщенні для нарад "Ахмат", що дозволило ГУР записати розмови всього командного складу підрозділу.

"Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно вражати кадирівців під час їхніх переміщень та в районах зосередження", — йдеться в повідомленні.

Дивіться відео — операція в тилу кадировців:

За два місяці "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 убитий, 87 — поранені. Ще понад сотня найманців вважаються зниклими безвісти.

Також знищено та пошкоджено понад 160 одиниць броньованого та автомобільного транспорту, понад 25 БПЛА різних типів, а також засоби зв'язку, РЕБ/РЕР, інженерне обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів та інші засоби ведення війни.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Найпроблемніші ділянки фронту: прогноз DeepState

З потеплінням російські війська помітно активізували наступальні дії, посиливши тиск одразу на кількох ділянках фронту. Про це повідомив співзасновник DeepState Роман Погорелий, вказавши на найбільш напружені напрямки — Покровськ, Мирноград, Гуляйполе та район Костянтинівки, де тривають інтенсивні штурми.

"Костянтинівка посідає друге місце після Покровська, там максимально активні штурмові дії. Вони намагаються проникнути в населені пункти на південних околицях. У південній частині вони вже там сидять, їх постійно вистежують, вбивають, вони намагаються там накопичуватися. Ситуація не поліпшується. Але наші пілоти постійно активно працюють і намагаються все це стримувати", – зазначив він.

За його словами, новий тиск фіксується і в районі Сіверська, де противник користується вразливими місцями оборони і просувається вперед. Також знову загострюється ситуація біля Куп'янська. Російські дрони вже регулярно досягають Краматорська і Слов'янська, а перекидання додаткових сил лише посилює загрозу.

"Там пересуватися, швидше за все, взагалі скоро буде неможливо, тому що вони б'ють по логістиці. Тому нас чекають попереду дуже непрості часи. А коли з'явиться "зеленка" – буде ще важче".

Експерт підкреслив, що противник діє гнучко, концентруючи ресурси на слабких ділянках і нарощуючи наступ там, де бачить можливості для прориву.

"Тому що вони вже в Костянтинівці б'ються за неї, а до Краматорська, Слов'янська підбираються обстрілами і дронами. Для них це просто глобальне масштабне завдання. Вони будуть рухатися там, де буде можливість. Знайдуть слабке місце – направлять туди ресурси. Поставлять собі завдання взяти населений пункт – спрямують туди максимальні ресурси. Якщо ще й зможуть скористатися якимись прогалинами в обороні, проблемами, слабкими місцями – це для них просто додатковий фактор, який посилить виконання їхніх завдань. Вони йдуть, не зупиняються, рвуться вперед. І остання наша можливість зупинити їх – знищувати. У нас більше немає іншого вибору", – підкреслив Погорелий.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

