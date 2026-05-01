Безпілотники пролетіли 1700 км: росіяни втратили одразу кілька літаків

Що відомо:
- Українські безпілотники атакували російські літаки Су-57 і Су-34
- Українські дрони пролетіли 1700 км
Українські військові завдали удару по російських літаках Су-57 і Су-34. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Сили безпілотних систем ЗСУ вразили кілька винищувачів Су-57 та винищувачів-бомбардувальників Су-34 25 квітня цього року. Вони були атаковані на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.
"Ступінь пошкоджень уточнюється. Цілі знаходилися на відстані близько 1700 км від державного кордону України!" — йдеться в повідомленні.
Це знизить можливості окупантів завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.
У Telegram-каналі Exilenova показали візуальне підтвердження з наслідками ударів по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області.
"1700 кілометрів, панове. Диво української інженерії. Очевидно, що на таку відстань ніхто не стане тягнути 100 кг бойового навантаження. Літаки пошкоджені, цього достатньо, щоб вивести їх з експлуатації", — йдеться в повідомленні.
Знищення літаків РФ — всі подробиці
На військовому аеродромі під Липецьком у Росії сталася пожежа, яка призвела до знищення двох винищувачів — Су-30 і Су-27. За інформацією ГУР, до інциденту причетні активісти руху опору, що діють всередині Росії. Після двох тижнів підготовки їм вдалося проникнути на аеродром, обійти охорону і вивести літаки з ладу прямо в ангарах.
Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб
Також відомо, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.
Інші новини:
- Морські дрони вразили танкер тіньового флоту РФ у режимі "невидимки" — ВМС
- Дрони ЗСУ прорвалися в тил РФ і завдали удару по двох вертольотах: подробиці операції
- Четверта атака на Туапсе, після удару БПЛА піднялися клуби чорного диму: що відомо
Генеральний штаб Збройних сил України
Генштаб ЗСУ — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред