Безпілотники пролетіли 1700 км: росіяни втратили одразу кілька літаків

Українські безпілотники вразили кілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Безпілотники завдали удару по літаках РФ

Що відомо:

Українські військові завдали удару по російських літаках Су-57 і Су-34. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ вразили кілька винищувачів Су-57 та винищувачів-бомбардувальників Су-34 25 квітня цього року. Вони були атаковані на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ.

"Ступінь пошкоджень уточнюється. Цілі знаходилися на відстані близько 1700 км від державного кордону України!" — йдеться в повідомленні.

Це знизить можливості окупантів завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.

У Telegram-каналі Exilenova показали візуальне підтвердження з наслідками ударів по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області.

"1700 кілометрів, панове. Диво української інженерії. Очевидно, що на таку відстань ніхто не стане тягнути 100 кг бойового навантаження. Літаки пошкоджені, цього достатньо, щоб вивести їх з експлуатації", — йдеться в повідомленні.

На військовому аеродромі під Липецьком у Росії сталася пожежа, яка призвела до знищення двох винищувачів — Су-30 і Су-27. За інформацією ГУР, до інциденту причетні активісти руху опору, що діють всередині Росії. Після двох тижнів підготовки їм вдалося проникнути на аеродром, обійти охорону і вивести літаки з ладу прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Також відомо, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

